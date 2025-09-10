Германия поможет Украине бороться с российскими дронами

Skyranger 35 на шасси танка Leopard 1 Источник изображения: topwar.ru

Германия усилит противодроновую защиту Украины, поставив Киеву новейшие зенитные установки Skyranger, разработанные специально для борьбы с дронами. Первые установки ВСУ должны получить уже в конце этого года.

Глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер анонсировал подписание соглашения с Киевом на поставку украинской армии новейших зенитных установок Skyranger. Документ уже готов, подписи под ним появятся уже в эту среду, 10 сентября 2025 года. Подписание пройдет в рамках оборонной выставки DSEI в Лондоне.

Параметры соглашения не раскрываются, но, по словам Паппергера, Киев получит зенитные системы на «сотни миллионов» евро. Предварительно, первые ЗСУ должны появиться на Украине уже в этом году. Какую модификацию получит украинская армия, также не сообщается, однако ряд экспертов пришел к выводу, что это, скорей всего, будет ЗСУ Skyranger 35 на шасси танка Leopard 1. «35» — это калибр автоматической пушки. Немцы обещают, что данные ЗСУ не дадут российским дронам возможности наносить удары по ВСУ.

Каждая из этих систем может охватывать площадь четыре на четыре километра, обеспечивая полную бездроновую зону. Это означает, что все БПЛА будут уничтожены.

– заявил глава концерна.

Зенитная система Skyranger представляет собой дистанционно управляемый модуль с автоматической пушкой калибра 30 или 35 мм, который можно устанавливать на различные шасси. Также есть возможность усилить модуль и зенитными ракетами.