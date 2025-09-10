Германия поможет Украине бороться с российскими дронами

Skyranger 35 на шасси танка Leopard 1
Источник изображения: topwar.ru
Германия усилит противодроновую защиту Украины, поставив Киеву новейшие зенитные установки Skyranger, разработанные специально для борьбы с дронами. Первые установки ВСУ должны получить уже в конце этого года.
Глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер анонсировал подписание соглашения с Киевом на поставку украинской армии новейших зенитных установок Skyranger. Документ уже готов, подписи под ним появятся уже в эту среду, 10 сентября 2025 года. Подписание пройдет в рамках оборонной выставки DSEI в Лондоне.
Параметры соглашения не раскрываются, но, по словам Паппергера, Киев получит зенитные системы на «сотни миллионов» евро. Предварительно, первые ЗСУ должны появиться на Украине уже в этом году. Какую модификацию получит украинская армия, также не сообщается, однако ряд экспертов пришел к выводу, что это, скорей всего, будет ЗСУ Skyranger 35 на шасси танка Leopard 1. «35» — это калибр автоматической пушки. Немцы обещают, что данные ЗСУ не дадут российским дронам возможности наносить удары по ВСУ.
– заявил глава концерна.
Зенитная система Skyranger представляет собой дистанционно управляемый модуль с автоматической пушкой калибра 30 или 35 мм, который можно устанавливать на различные шасси. Также есть возможность усилить модуль и зенитными ракетами.