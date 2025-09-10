Войти
Военное обозрение

Германия поможет Украине бороться с российскими дронами

444
0
0

Skyranger 35 на шасси танка Leopard 1

Источник изображения: topwar.ru

Германия усилит противодроновую защиту Украины, поставив Киеву новейшие зенитные установки Skyranger, разработанные специально для борьбы с дронами. Первые установки ВСУ должны получить уже в конце этого года.

Глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер анонсировал подписание соглашения с Киевом на поставку украинской армии новейших зенитных установок Skyranger. Документ уже готов, подписи под ним появятся уже в эту среду, 10 сентября 2025 года. Подписание пройдет в рамках оборонной выставки DSEI в Лондоне.

Параметры соглашения не раскрываются, но, по словам Паппергера, Киев получит зенитные системы на «сотни миллионов» евро. Предварительно, первые ЗСУ должны появиться на Украине уже в этом году. Какую модификацию получит украинская армия, также не сообщается, однако ряд экспертов пришел к выводу, что это, скорей всего, будет ЗСУ Skyranger 35 на шасси танка Leopard 1. «35» — это калибр автоматической пушки. Немцы обещают, что данные ЗСУ не дадут российским дронам возможности наносить удары по ВСУ.

Каждая из этих систем может охватывать площадь четыре на четыре километра, обеспечивая полную бездроновую зону. Это означает, что все БПЛА будут уничтожены.

– заявил глава концерна.

Зенитная система Skyranger представляет собой дистанционно управляемый модуль с автоматической пушкой калибра 30 или 35 мм, который можно устанавливать на различные шасси. Также есть возможность усилить модуль и зенитными ракетами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-1
Компании
Rheinmetall
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 08:46
  • 59
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 10.09 06:06
  • 2
Германия заявила о поддержке дальнобойных ударов ВСУ
  • 10.09 01:38
  • 10475
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.09 19:09
  • 0
Комментарий к ""Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину"
  • 09.09 17:03
  • 1
Названы российские самолеты, которые получат новейший двигатель ПД-26
  • 09.09 15:21
  • 3
В России представили новейший безэкипажный катер «Бандит»
  • 09.09 09:38
  • 1
ОДК выпустила вторую серийную газовую турбину ГТД-110М
  • 09.09 04:33
  • 0
Ответ на "Москва готовится к войне с Западом: В Киеве обратили внимание на российский ВПК"
  • 09.09 03:36
  • 0
По поводу разнообразных "Армат" как ОБТ
  • 09.09 02:37
  • 1
ОСК сформирует перечень неэффективных верфей
  • 09.09 02:16
  • 1
Bloomberg: Германия купит три БЛА Heron TP у Израиля на сумму 1,2 млрд. долл.
  • 09.09 02:08
  • 1
"Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину
  • 08.09 21:42
  • 0
Комментарий к "Преимущество китайской «Арматы» показали на видео"
  • 08.09 19:43
  • 0
Ответ на "Прибалтика как плацдарм"
  • 08.09 17:00
  • 1
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты