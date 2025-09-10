Войти
ЦАМТО

Сухопутные силы самообороны Японии получили первую бронемашину AMV XP

Источник изображения: Фото: Japan Ministry of Defence

ЦАМТО, 9 сентября. Командование Сухопутных сил самообороны Японии сообщило о приемке первой собранной в стране серийной бронированной машины AMV XP с колесной формулой 8x8.

Мероприятие состоялось 2 сентября на предприятии компании Japan Steel Works в г.Муроран. По заявлению командования, поставка серийных бронемашин в войска начнется до конца текущего финансового года.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2022 года Министерство обороны Японии объявило о выборе предложенной Patria бронемашины AMV XP с колесной формулой 8x8 для поставки Сухопутным силам самообороны Японии в качестве колесного бронетранспортера WAPC следующего поколения. Они заменят устаревшие БТР "Тип-96" с колесной формулой 8х8. Соглашение предусматривало предоставление лицензии на производство ББМ в Японии.

Patria опередила также участвовавшую в конкурсе General Dynamics Land Systems (GDLS).

В рамках участия в программе колесного БТР WAPC Patria создала местную дочернюю компанию Patria Japan Ltd. для поддержки своей деятельности в Японии.

В августе 2023 года Patria подписала с японской Japan Steel Works Ltd. (JSW) лицензионное соглашение на производство бронемашин AMV XP с колесной формулой 8х8 в Японии.

Процесс начнется со сборки ББМ с использованием деталей и узлов, импортируемых из Финляндии. Поэтапно производство будет расширяться. По условиям лицензионного соглашения, в машинах могут использоваться комплектующие японского производства. Japan Steel Works уже приступила к созданию локальной сети субподрядчиков.

На текущий момент точное количество приобретаемых бронемашин и их стоимость не разглашаются. Сообщается о намерении поставить "сотни" ББМ. В декабре 2022 года представитель Минобороны Японии сообщил Jane’s, что военное ведомство намерено закупить в течение пяти лет около 140 ед. AMV XP, включая машины управления и связи, логистической поддержки, медицинской эвакуации и БРЭМ. При этом, по оценкам, в целом программа WAPC может включать закупку для замены БТР "Тип-96" от 400 до 800 бронемашин.

По имеющейся информации, в 2023 ф.г. Минобороны Японии выделило 136 млрд. иен на закупку 26 ББМ AMV XP, 200 млрд. иен – на 28 ББМ в 2024 ф.г. и 225 млрд. иен – на 28 бронемашин в 2025 ф.г. Таким образом, всего на данный момент заказаны 82 бронемашины, общая стоимость которых составляет 561 млрд. иен.

