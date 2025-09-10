МИД: Арктический совет функционирует, но не вернулся к полноценной работе

МИД РФ: Арктический совет функционирует, но не вернулся к полноценной работе

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Арктический совет, все члены которого, кроме России, входят в НАТО, так и не вернулся к полноценной работе после 2022 года, хотя деятельность в этом формате и удается поддерживать, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

"Арктический совет, в котором Россия с самого начала является постоянным членом, по сути, сейчас является единственным сохранившимся форматом многостороннего взаимодействия в высоких широтах. Вместе с тем, с марта 2022 года его полноформатная работа подморожена, но пока нам удастся поддерживать этот формат на плаву и постепенно двигаться вперед. Возобновлены заседания рабочих органов совета, пусть и в онлайн-формате. При решении актуальных вопросов региональной повестки дня арктические страны по-прежнему придерживаются принципа консенсуса", - сказал собеседник агентства.

В мае, по словам Масленникова, состоялось 14-е заседание Арктического совета, в котором РФ участвовала в дистанционном формате. Руководство сейчас перешло к Дании. Приняты совместные документы, возобновлен диалог на уровне рабочих групп, функционирует секретариат. При этом пока рано говорить о возвращении Арктического совета к полноценной работе, подчеркнул он.

"Со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО фактически единственной страной в совете, не входящей в альянс, является РФ. Западные партнеры воздерживаются от возобновления политического диалога, не проводят заседания основного координирующего органа - комитета старших должностных лиц. Рабочие группы встречаются только в дистанционном режиме. Ограничен обмен научной информацией, взаимодействие спасательных служб, контакты по линии коренных народов", - объяснил собеседник.

Он указал, что Россия свою дальнейшую линию в совете будет выстраивать исходя из своих национальных интересов.