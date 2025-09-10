Войти
В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»

Фото: Phil Sandlin / AP
Фото: Phil Sandlin / AP.

TNI: Проект вертолета будущего RAH-66 Comanche закрыли из-за перерасхода средств

Разработку разведывательно-ударного вертолета RAH-66 Comanche закрыли, в частности, из-за значительного перерасхода средств. О провале проекта создания вертолета будущего напомнило издание The National Interest (TNI).

Автор отметил, что разработка компаний Boeing и Sikorsky была одной из самых разрекламированных оружейных программ в новейшей истории. Американские военные хотели получить маневренный и малозаметный разведывательно-ударный вертолет для замены устаревающих Bell OH-58 Kiowa.

«Команч» должен был дополнить более тяжелые ударные вертолеты Boeing AH-64 Apache. Считалось, что RAH-66 сможет проникать в тыл противника, обнаруживая цели для «Апачей» и наземных сил. Обеспечение заданных характеристик требовало новейших технологий, которые повышали стоимость разработки. «К сожалению, проект также был безумно дорогостоящим, и после того, как он не достиг поставленных целей, армия прекратила эксперимент с одним из самых интересных винтокрылых аппаратов Америки», — пишет издание.

Первый полет RAH-66 состоялся в 1996 году. Вертолет получил отсеки для внутрифюзеляжного размещения ракет и оптимизированную форму фюзеляжа, которые обеспечивали малую заметность. Программу, на которую потратили более восьми миллиардов долларов, закрыли в 2004 году. Боевые действия в Ираке и Афганистане показали, что использование разведывательных дронов обходится дешевле.

В июне американская компания Sikorsky впервые представила разведывательно-ударный вертолет S-97 Raider на Парижском авиасалоне. Машина, которая впервые взлетела в 2015 году, создана в качестве замены разведывательного вертолета OH-58D Kiowa Warrior.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
США
Продукция
AH-64
Bell OH-58
S-97 Raider
Компании
Boeing
Sikorsky Aircraft
