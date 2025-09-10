Боец РФ создал наземный дрон, позволяющий запускать FPV-дроны глубже в тыл ВСУ

Роботизированная платформа на оптоволокне способна доставлять БПЛА на 10-20 км вглубь обороны противника, рассказал разработчик

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский военнослужащий создал наземную роботизированную платформу на оптоволокне, которая может доставлять FPV-дроны в тыл ВСУ на 10-20 км для последующего запуска и атаки военных целей в тылу противника. Об этом он сообщил ТАСС.

Военнослужащий рассказал, что два года назад во время эвакуации раненых бойцов понесла потери эвакуационная группа. После этого он решил, что необходимо создать установку для транспортировки, которая позволила бы доставлять на передовую провизию и боеприпасы, а в тыл эвакуировать раненых, не подвергая чрезмерному риску эвакуационные группы.

"На данный момент это уже пятая модификация нашей гусеничной платформы с разной грузоподъемностью для разных целей и задач. В данном виде мы выставили образец в варианте аэродрома для FPV-дронов для работы на дальние дистанции. На оптоволокне мы уходим в тыл противника, откуда уже начинаем работать на более длинные дистанции. Данная модель рассчитана на 10 км, но можно поставить катушку с оптоволокном, рассчитанную на 20 км", - рассказал собеседник агентства.

На платформу установлены два FPV-дрона на оптоволокне, которые, по замыслу, должны взлетать с платформы, проехавшей в тыл противника. Изначально платформа была на радиоуправлении и в первых генерациях могла работать на дистанции до пяти километров. Но распространение средств радиоэлектронной борьбы подстегнуло разработчика перейти на оптоволоконный тип связи, нечувствительный к средствам РЭБ.

Само изделие благодаря своей грузоподъемности (около 300 кг) может также использоваться для эвакуации раненых, что, по словам разработчика, уже осуществляется нашими военными в Запорожской области. В скором времени планируется провести испытания техники в бою в 56-м и 106-м полках ВДВ.

Роботизированный комплекс называется "МУСТ" - многофункциональное универсальное средство транспортировки. Оно было представлено группой компаний "Центр перспективных разработок" на IV Всероссийском слете операторов и производителей дронов "Дронница", прошедшем в Новгородской области 6-7 сентября.