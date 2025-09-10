Войти
ТАСС

Боец РФ создал наземный дрон, позволяющий запускать FPV-дроны глубже в тыл ВСУ

430
0
0
Оператор FPV-дронов
Оператор FPV-дронов.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Марикян

Роботизированная платформа на оптоволокне способна доставлять БПЛА на 10-20 км вглубь обороны противника, рассказал разработчик

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский военнослужащий создал наземную роботизированную платформу на оптоволокне, которая может доставлять FPV-дроны в тыл ВСУ на 10-20 км для последующего запуска и атаки военных целей в тылу противника. Об этом он сообщил ТАСС.

Военнослужащий рассказал, что два года назад во время эвакуации раненых бойцов понесла потери эвакуационная группа. После этого он решил, что необходимо создать установку для транспортировки, которая позволила бы доставлять на передовую провизию и боеприпасы, а в тыл эвакуировать раненых, не подвергая чрезмерному риску эвакуационные группы.

"На данный момент это уже пятая модификация нашей гусеничной платформы с разной грузоподъемностью для разных целей и задач. В данном виде мы выставили образец в варианте аэродрома для FPV-дронов для работы на дальние дистанции. На оптоволокне мы уходим в тыл противника, откуда уже начинаем работать на более длинные дистанции. Данная модель рассчитана на 10 км, но можно поставить катушку с оптоволокном, рассчитанную на 20 км", - рассказал собеседник агентства.

На платформу установлены два FPV-дрона на оптоволокне, которые, по замыслу, должны взлетать с платформы, проехавшей в тыл противника. Изначально платформа была на радиоуправлении и в первых генерациях могла работать на дистанции до пяти километров. Но распространение средств радиоэлектронной борьбы подстегнуло разработчика перейти на оптоволоконный тип связи, нечувствительный к средствам РЭБ.

Само изделие благодаря своей грузоподъемности (около 300 кг) может также использоваться для эвакуации раненых, что, по словам разработчика, уже осуществляется нашими военными в Запорожской области. В скором времени планируется провести испытания техники в бою в 56-м и 106-м полках ВДВ.

Роботизированный комплекс называется "МУСТ" - многофункциональное универсальное средство транспортировки. Оно было представлено группой компаний "Центр перспективных разработок" на IV Всероссийском слете операторов и производителей дронов "Дронница", прошедшем в Новгородской области 6-7 сентября. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 08:46
  • 59
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 10.09 06:06
  • 2
Германия заявила о поддержке дальнобойных ударов ВСУ
  • 10.09 01:38
  • 10475
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.09 19:09
  • 0
Комментарий к ""Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину"
  • 09.09 17:03
  • 1
Названы российские самолеты, которые получат новейший двигатель ПД-26
  • 09.09 15:21
  • 3
В России представили новейший безэкипажный катер «Бандит»
  • 09.09 09:38
  • 1
ОДК выпустила вторую серийную газовую турбину ГТД-110М
  • 09.09 04:33
  • 0
Ответ на "Москва готовится к войне с Западом: В Киеве обратили внимание на российский ВПК"
  • 09.09 03:36
  • 0
По поводу разнообразных "Армат" как ОБТ
  • 09.09 02:37
  • 1
ОСК сформирует перечень неэффективных верфей
  • 09.09 02:16
  • 1
Bloomberg: Германия купит три БЛА Heron TP у Израиля на сумму 1,2 млрд. долл.
  • 09.09 02:08
  • 1
"Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину
  • 08.09 21:42
  • 0
Комментарий к "Преимущество китайской «Арматы» показали на видео"
  • 08.09 19:43
  • 0
Ответ на "Прибалтика как плацдарм"
  • 08.09 17:00
  • 1
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты