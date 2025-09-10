Войти
Обучение в университете спецназа прошли 62 тысячи человек, заявил Кадыров

Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Кадыров рассказал, что курс обучения в РУСе прошли более 22 тысяч добровольцев

ГРОЗНЫЙ, 9 сен - РИА Новости. Шестьдесят две тысячи человек прошли курс обучения в Российском университете спецназа в Гудермесе и отправились на специальную военную операцию, среди них более 22 тысяч - добровольцы, сообщил в интервью РИА Новости глава Чечни Рамзан Кадыров.

Российский университет спецназа (РУС) был основан в 2013 году, в 2024 году Кадыров сообщил, что он будет носить имя президента РФ Владимира Путина.

"Всего через РУС на СВО отправились 62 тысячи бойцов, из них 22 600 – это добровольцы. И они до сих пор приходят к нам. Есть такие, кто второй раз записывается добровольцем, есть кто в третий. Инструкторы у нас постоянно выезжают за пределы региона или страны, обмениваются опытом с коллегами. Обязательно обмениваются опытом с командирами подразделений, чтобы узнавать стратегию противника. Вообще в РУСе умеют грамотно составлять программы по различным направлениям", - рассказал глава Чечни.

Кадыров напомнил, что в университете спецназа не только обучают добровольцев, но и полностью обеспечивают качественной экипировкой, средствами первой помощи, средствами защиты.

"Наши инструкторы разработали ускоренный курс подготовки, куда вошла наиболее важная информация. И они дополняют свои курсы сразу же, как только в зоне происходят какие-то изменения в характере боевых действий. Все бойцы проходят подготовку оказания первой помощи в условиях, близких к реальным. Под ухом могут кричать, стрелять, но боец должен оказать первую помощь себе или товарищу", - объяснил он.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Рамзан Кадыров
