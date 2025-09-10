Войти
В России изобрели складной дрон "Матрешка" с тубусом для подзарядки и прогрева

Оператор БПЛА
Оператор БПЛА.
Источник изображения: РИА Новости

Первые образцы "Матрешки" уже апробируют в зоне СВО, сообщили разработчики

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские специалисты создали складной дрон мультироторного типа "Матрешка", оснащенный специальным тубусом для удобной транспортировки, подзарядки и прогрева аккумуляторной батареи в мороз. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель организации-разработчика ООО "Краvт".

"Складной 10-дюймовый дрон мультироторного типа "Матрешка" с массой полезной нагрузки до пяти кг - наше совместное изделие с НПО "Альфа". Они сделали дрон, наша организация - комплектование изделия и систему хранения. В тубусе находятся аккумуляторные батареи, которые могут подзаряжать сам дрон. Также в тубусе создана система подогрева, которая при работе в мороз может сначала прогреть батарею, после чего допускать зарядку, чтобы не допустить деградации устройства при работе при отрицательных температурах. Первые образцы "Матрешки" уже апробируются в зоне СВО", - сообщили в организации.

Складной механизм обеспечивает быстрое развертывание "Матрешки" на позиции - до 20 секунд. "БПЛА разработан с учетом возможного дооснащения системой донаведения. Сменный модуль радиоуправления и радиосвязи позволяет оперативно менять частоты в зависимости от радиообстановки", - добавили в организации.

Дальность полета аппарата - от 10 км, высота полета - 1 500 м. Крейсерская скорость - 80 км/ч, максимальная - 140 км/ч. 

