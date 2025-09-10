Британский авианосец вышел на восточный фланг России (Newsweek, США)

Newsweek: Великобритания и Япония проводят морские учения у берегов России

Японцы, встревоженные военными самолетами и кораблями России, решили провести учения с участием ВМС Великобритании, пишет Newsweek. Они также собираются углублять сотрудничество в рамках НАТО в связи с повышенной военной активностью Китая в этом регионе.

Райан Чан (Ryan Chan)

Британский авианосец был направлен в акваторию у побережья Дальнего Востока России для проведения военных учений с японскими истребителями в рамках новой стратегической координации между Лондоном и Токио.

Совместные военно-морские и авиационные учения в Японском (Восточном) море начались спустя 5 месяцев после прибытия в АТР ударной авианосной группы Великобритании.

Министерство обороны России на запрос о комментариях ответило не сразу.

Почему это важно

Великобритания в апреле направила авианосец HMS Prince of Wales из Портсмута для операций в Средиземном море, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Австралии и Японии в рамках общеевропейской инициативы, направленной на поддержание военно-морского присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе путем последовательных развертываний авианосцев.

Великобритания и Япония — ключевые союзники США в НАТО и в Тихоокеанском регионе — в последние годы углубляют связи в сфере безопасности в ответ на боевые действия России на Украине и все более активную деятельность Китая.

В прошлом месяце министерства обороны Великобритании и Японии провели встречу в Токио, чтобы подтвердить тесное партнерство в области безопасности.

Что нужно знать

Воздушные силы самообороны Японии сообщили, что в выходные задействовали четыре стелс-истребителя F-35A и восемь F-15 для тактических учений над Японским морем вместе с четырьмя британскими истребителями F-35B с авианосца "Принц Уэльский".

Японское море отделяет дальневосточные регионы России от Японского архипелага и Корейского полуострова. Военные самолеты и корабли России часто действуют в этом районе, что вызывает у японцев повышенную тревогу.

По словам японских ВВС, однодневные маневры были направлены на отработку тактических возможностей и укрепление взаимодействия с британскими силами. На официальных фотографиях были изображены японские и британские истребители, пролетающие над "Принцем Уэльским".

После захода в Австралию в конце июля британский авианосец с 4 по 12 августа участвовал в крупномасштабных учениях в Филиппинском море вместе с американскими и японскими авианосцами, способными работать с истребителями F-35B и F-35C.

Затем "Принц Уэльский" совершил два захода в порты Японии в конце августа — начале сентября: на военно-морскую базу Йокосука (расположенную недалеко от Токио) с 12 по 28 августа и в международный круизный терминал Токио с 28 августа по 2 сентября.

Покинув Токио, авианосец взял курс на север и в пятницу был замечен при прохождении пролива Цугару из Тихого океана в Японское море. Этот водный путь отделяет два главных острова Японии — Хонсю на юге и Хоккайдо на севере.

По данным Королевского военно-морского флота Великобритании, "Принц Уэльский" в настоящее время находится на пути обратно домой.

Что говорят

В совместном заявлении по итогам встречи министров обороны Великобритании и Японии от 28 августа говорится: "Реагируя на все более сложную международную обстановку в области безопасности и разделяя признание того, что стабильность и процветание Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона неразделимы, министры подчеркнули глубокую стратегическую координацию между Великобританией и Японией и подтвердили Углубленное глобальное стратегическое партнерство".

В Белой книге обороны Японии на 2025 год говорится: "Существующий мировой порядок и мир подвергаются серьезным испытаниям, и Япония оказалась в самых суровых и сложных условия безопасности послевоенной эпохи".

Королевский военно-морской флот Великобритании сообщил следующее в пресс-релизе от 28 августа: "Находясь в Токио, флагман ударной авианосной группы [„Принц Уэльский“] проведет Тихоокеанский форум будущего, собрав вместе лидеров в области обороны, безопасности и промышленности для обсуждения общих проблем безопасности — от технологий будущего до экономической безопасности".

Что будет дальше

Пока неясно, проследует ли "Принц Уэльский" со своей ударной авианосной группой через Южно-Китайское море, где у Китая и соседних стран имеются взаимные территориальные и морские притязания, — завершая свою миссию и направляясь домой.