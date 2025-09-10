Войти
Купольную связь БПЛА интегрировали с цифровыми платформами мониторинга

БПЛА самолетного типа "Геоскан 201"
БПЛА самолетного типа "Геоскан 201".
Источник изображения: © Артем Геодакян/ ТАСС

Эксперимент прошел на полях международного форума по беспилотным системам "Крылья Сахалина"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские предприятия "Спутниковая система "Гонец" (входит в Роскосмос) "Геоскан", НИЦ "Аэроскрипт" и "Децима" провели совместный эксперимент по интеграции купольной связи двух беспилотников в цифровые платформы мониторинга беспилотных воздушных судов (БВС). Совместное заявление компаний - участников проекта есть в распоряжении ТАСС.

По их данным, эксперимент прошел на полях международного форума по беспилотным системам "Крылья Сахалина". "Опорное БВС "Геоскан 201" со связным оборудованием "Гонец" и дрон-абонент были интегрированы с цифровой платформой для дронов "Небосвод" (разработчик ООО НИЦ "Аэроскрипт"), что позволило отслеживать местоположение дронов и внешних пилотов. В свою очередь навигационное оборудование дрона-абонента "Геоскан 201" было интегрировано в портал оперативной осведомленности полетов FlyRF.ru (разработчик ООО "Децима")", - говорится в заявлении.

Компании-участники по итогам эксперимента отметили, что проведенная интеграция является важным шагом в реализации комплексного подхода в построении конечных сервисов на беспилотниках. "В современных условиях эксплуатации необходимо, чтобы любой сервис, в частности "Купольная связь", не только выполнял свою целевую задачу, но был встроен в цифровые платформы мониторинга воздушного пространства. Это позволяет кардинально снизить риски столкновений в воздухе или потерь БВС по другим причинам", - говорится в сообщении.

"Спутниковая система" Гонец" в августе сообщила ТАСС о проведении уникального эксперимента с купольной связью двух беспилотников. Тогда беспилотник "Геоскана" со связным радиокомплексом "Гонец" был поднят на высоту 4 км, создав расширенную сервисную зону диаметром около 340 км. Полученный "купол" использовался для связи с пользователями и автомобилями, а также с другим беспилотником-абонентом. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Небо РЛК
Компании
Роскосмос
Проекты
БПЛА
