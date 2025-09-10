TNI: уникальный ледокольный флот обеспечит России господство в Арктике

Значение российского атомного ледокола "Урал" не ограничивается техническими достижениями, пишет TNI. В стратегическом плане он укрепит претензии России на арктические территории в условиях глобальной конкуренции.

Российский атомный ледокол “Урал” — одновременно вершина современной морской инженерии и символ стремления Москвы к стратегическому господству в Арктике. “Урал” — представитель смелого проекта 22220 (он же “Арктика”) и один из крупнейших и мощнейших атомных ледоколов в мире.

Россия владычествует над Северным морским путем (СМП)

Судно проектировалось специально для покорения ледяных просторов Северного морского пути (СМП) — российского ответа Суэцкому каналу — и играет важнейшую роль в обеспечении круглогодичного судоходства, освоении ресурсов и укреплении геополитического влияния Москвы на Крайнем Севере.

Двухосадочная конструкция “Урала” придает ему универсальности, позволяя сопровождать суда в ледяных водах, буксировать аварийные корабли и даже выполнять исследовательские задачи. В перспективе проект 22220 пополнит российский флот семью ледоколами. По состоянию на 2025 год он уже насчитывает четыре действующих судна (“Арктика”, “Сибирь”, “Урал” и “Якутия”) при трех строящихся.

Расширение флота жизненно важно для СМП — маршрута протяженностью в 5 000 километров, который сокращает время в пути между Европой и Азией на 40% и позволит в перспективе довести грузооборот до 80 миллионов тонн.

“Урал” — лишь последний пример того, как Россия возрождает свой ледокольный флот, чтобы заручиться экономическими и военными преимуществами перед американскими и китайскими конкурентами.

Строительство ледокола “Урал”

История ледокола “Урал” восходит к концу 1980-х, когда СССР модернизировал устаревшие ледоколы проекта “Арктика”. После распада Советского Союза Россия запустила программу обновления флота, чьей кульминацией стал проект ЛК-60Я, завершенный в 2009 году Центральным конструкторским бюро “Айсберг”.

“Урал”, третье судно проекта 22220 и второе серийное, был заказан 13 марта 2012 года по контракту с Балтийским заводом в Санкт-Петербурге на строительство двух ледоколов стоимостью 84,4 миллиарда рублей. Строительство началось с церемонии закладки киля в 2016 году и стало важной вехой в возрождении атомного судостроения в России. Судно было спущено на воду в 2019 году при поддержке главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Однако проект не обошелся без трудностей — включая задержки из-за проблем с паровыми турбинами и небольшой пожар в феврале 2021 года во время достройки. Ходовые испытания начались 14 октября 2022 года и были завершены в рекордные сроки к 31 октября. “Урал” был введен в эксплуатацию 22 ноября 2022 года.

Ледокол был полностью построен на Балтийском заводе и вобрал в себя передовые конструктивные решения, включая ядерные реакторы РИТМ-200 непосредственно на стапеле, — в отличие от предыдущих судов. Такой подход упростил сборку, но потребовал тщательной инженерной проработки, чтобы справиться с огромными размерами. Корпус судна получил ледовое усиление к февралю 2019 года. Одновременно верфь раскрыла накопленный опыт в работе с ядерными узлами.

Несмотря на трудности, спуск “Урала” на воду подчеркнул приверженность России принципам независимого судостроения с использованием технологий отечественного производства.

Характеристики проекта 22220

Год ввода в эксплуатацию: 2020

Количество построенных судов: 4 (7 запланировано)

Длина: 174 м

Ширина: 34 м

Водоизмещение в полном грузе: 33 327 тонн

Двигатели: два водо-водяных реактора РИТМ-200; ядерная турбоэлектрическая установка (60 МВт); три гребных винта

Максимальная скорость: 22 узла (41 км/ч) по чистой воде; 2 узла (3,7 км/ч) по льду

Дальность плавания: неограниченная

Вооружение: отсутствует

Экипаж: 75 человек

По имеющимся данным, “Урал” способен преодолевать лед толщиной до четырех метров в зимних условиях. Он располагает авиационным оборудованием, включая вертолетную площадку и ангар, и может плавать семь лет по ресурсу топлива (или шесть месяцев по запасам провизии).

Этот гигантский ледокол предназначен для работы в Заполярье с прогнозируемым сроком службы 40 лет. Его осадка варьируется от 8,5 до 10,5 метров и обеспечивает плавный переход между глубоководными операциями по СМП и мелководными устьями арктических рек, таких как Енисей.

История службы “Урала”

Ледокол “Урал” эксплуатируется ФГУП “Атомфлот”, а его база — Мурманск, главный заполярный порт России. Его первый рабочий рейс состоялся 2 декабря 2022 года в Карское море, где он сопровождал караваны грузовых судов и сполна продемонстрировал свои возможности. После сезона ледокол прошел ремонт на Кронштадтском морском заводе, завершившийся к концу октября 2023 года, — вот красочная иллюстрация логистических сложностей обслуживания судов такого размера.

И все же русские по-прежнему твердо нацелены на господство в Арктике и, в отличие от американцев, ради этого не скупятся. Напомним, у США в принципе нет атомных ледоколов, а обычных — наперечет, поэтому они значительно отстают от России в гонке за Арктику.

Значение российского атомного ледокола “Урал” не ограничивается сугубо техническими достижениями. Он олицетворяет собой саму арктическую стратегию Москвы в условиях глобальной конкуренции. Перемена климата открывает новые морские пути, и “Урал” внесет свой вклад в добычу углеводородов и других полезных ископаемых и торговлю и принесет в российскую казну миллиарды долларов. В стратегическом плане он укрепит претензии России на арктические территории, одновременно противодействуя угрозам со стороны стран НАТО и даже Китая — реальным и мнимым.

