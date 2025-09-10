Волна в заливе: страны НАТО отработают у берегов Турции блокирование баз РФ в Сирии

Учения Dynamic Guard-II 2025 декларируют целью тренировку сил РЭБ и ПРО

В Восточном Средиземноморье начинаются учения Dynamic Guard-II 2025. Официально их цель — поддержание уровня квалификации в области РЭБ и ПРО участников НАТО. Но опрошенные «Известиями» военные эксперты считают, что альянс будет репетировать блокаду и радиоэлектронное подавление ключевых российских объектов в Сирии — в Хмеймиме и Тартусе. По их словам, эти действия могут быть восприняты как прямая провокация, которая грозит обострением и без того напряженной ситуации в регионе.

Учения НАТО в Средиземноморье

С 9 по 12 сентября в акватории залива Анталья и Восточного Средиземноморья состоятся учения НАТО по радиоэлектронной борьбе под названием Dynamic Guard-II 2025. Информация об этом появилась на официальном сайте Североатлантического альянса.

Фото: x.com/NATO_MARCOM Источник изображения: iz.ru

Заявленная цель маневров — повышение уровня подготовки подразделений, входящих в постоянную морскую группу НАТО 2 (SNMG2). Министерство национальной обороны Турции сообщило, что эти тренировки — часть масштабной программы альянса по адаптации к новым вызовам в сфере безопасности и укреплению оперативного потенциала.

Известно, что в учениях примут участие военно-морские силы Турции. Они будут представлены фрегатами Gediz и Barbaros, быстроходным патрульным катером İmbat и десантным кораблем Osmangazi. Сведения об остальных участниках не разглашаются.

Учения Dynamic Guard — это ключевой элемент тактической подготовки сил реагирования НАТО (СРН), отметили в пресс-службе НАТО. Маневры направлены на поддержание высокого уровня квалификации в области РЭБ и противоракетной обороны.

Тренировки проводятся дважды в год. Первая часть, с участием подразделений SNMG1, традиционно проходит в Северном регионе, а вторая — в Южном (Средиземноморье) с участием SNMG2. Руководство учениями осуществляет штаб военно-морских сил при поддержке объединенного штаба радиоэлектронной борьбы НАТО (JEWCS).

Фото: Global Look Press/Johan Nilsson / TT Источник изображения: iz.ru

Первая фаза Dynamic Guard 25-1 прошла с 4 по 8 февраля в акватории Норвежского моря. В ней приняли участие корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО, большинство из которых базировались в норвежском Бергене. По информации из открытых источников, в эту группу вошли суда из Нидерландов, Германии, Швеции, Финляндии и Португалии. В рамках маневров отрабатывались вопросы совершенствования навыков ведения радиоэлектронной борьбы и противодействия подводным угрозам.

Возможные сценарии для российских баз в Сирии

Силы НАТО в Восточном Средиземноморье могут отрабатывать сценарий воздействия средств радиоэлектронной борьбы на российские объекты в Хмеймиме и Тартусе, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Эти базы играют важное стратегическое значение для России, — объяснил он. — Наши базы в Сирии влияют не только на ближневосточные расклады. Они хорошие логистические пункты для снабжения российских сил в Африке, того же Африканского корпуса. Небо Европы для нас закрыто, и мы поддерживаем наши силы, сосредоточенные там, с помощью восточного маршрута.

Фото: TASS/AP/Leo Correa Источник изображения: iz.ru

Эксперт отметил, что в то же время турецкие силы будут действовать максимально осторожно — они наши соседи и хорошо помнят результаты войн с Россией.

— Они отработают блокирование морских путей к базе, что лишает корабли возможности доставлять подкрепления и припасы, а создание радиоэлектронных помех может нарушить работу нашей системы связи, навигации и обнаружения противника, что является критически важным элементом современного военного конфликта, — объяснил военный эксперт Дмитрий Корнев «Известиям». — С точки зрения военной практики подобные действия являются ожидаемыми. Любые вооруженные силы отрабатывают такие сценарии, чтобы быть готовыми к потенциальным угрозам. Российские военные также проводят аналогичные учения.

Если эти действия не создадут реальных проблем для деятельности нашей базы и ее радиоэлектронных систем, то их можно рассматривать как обычную тренировочную практику. Однако, если маневры представят реальную угрозу и создадут помехи для текущей деятельности нашей техники, это можно будет расценивать как нарушение суверенитета Российской Федерации. В таком случае потребуется незамедлительное дипломатическое вмешательство для урегулирования ситуации, отметил он.

НАТО отработало прорыв российской ПВО

Североатлантический альянс в последние годы регулярно проводит маневры, отрабатывая возможные сценарии конфликтов, направленных против России. Как уже сообщали «Известия», в июне масштабные тренировки сил НАТО проходили прямо у государственной границы РФ, рядом с Карелией. Причем официально об этих маневрах Североатлантический альянс не сообщал.

Фото: Global Look Press/Cody Froggatt/Keystone Press Agency Источник изображения: iz.ru

По данным источников «Известий», на учениях под названием «Итакаира-2025/2» были задействованы силы и средства 31-й эскадрильи из Куопио, 11-й из Рованиеми, а также два истребителя «Рафаль» из состава французских воздушно-космических сил, переброшенных с передовой авиабазы Тампере.

Основными задачами тренировки были подъем авиации по тревоге, ведение воздушного боя, завоевание превосходства в воздухе, а также нанесение ударов по наземным объектам и прорыв систем противовоздушной обороны России. В общей сложности в учениях участвовали около тысячи военнослужащих и до тридцати единиц авиационной техники.

Юлия Леонова

Богдан Степовой

Андрей Федоров