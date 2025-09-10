Повседневный сброс: налажено массовое производство боеприпасов для дронов

Новые изделия повысят эффективность боевой работы российских подразделений БПЛА

Отечественная промышленность освоила массовое производство боеприпасов для тактических беспилотников. В линейку входят кумулятивные и осколочно-фугасные боеприпасы. Раньше такие изделия производились кустарным способом в войсках, что было небезопасно. Насыщение подразделений БПЛА новыми снарядами серьезно повысит эффективность действий российских операторов дронов, указывают эксперты.

Надежные и безопасные

Российские оборонные предприятия освоили массовый выпуск боеприпасов для тактических БПЛА: унифицированный осколочно-фугасный специальный боеприпас и заводской кумулятивный боеприпас для сброса. Снаряды максимально унифицированы — могут применяться как с «Мавиков», так и в виде боевой части FPV-дронов, рассказали источники «Известий» в Минобороны России.

Новые изделия эффективны, безопасны и удобны для снаряжения беспилотников непосредственно на линии боевого соприкосновения, также отметили собеседники издания.

Насыщение войск новым видом боеприпасов серьезно облегчит жизнь операторам в зоне СВО, а кроме того, повысит эффективность их боевой работы, отмечают отпрошенные «Известиями» военные эксперты.

— В самом начале использования небольших дронов военнослужащим приходилось во фронтовых условиях изготовлять боевые части, — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. — Часто брали готовые боеприпасы и их дорабатывали. Так, например, к небольшим осколочным гранатам для автоматических гранатометов (их еще называют ВОГами) печатали на 3D-принтерах хвостовики, которые обеспечивали предсказуемый полет при сбросе. Это позволяло достаточно метко поражать цели. Бывали случаи изготовления боевых частей с нуля. Но это опасный процесс, так как возможны самоподрывы, и он не получил широкого распространения.

Новые изделия увеличат активность подразделений БПЛА, отметил эксперт.

— Бойцы теперь будут тратить меньше времени на второстепенные задачи — к ним в первую очередь относилось кустарное изготовление боеприпасов. — пояснил Юрий Лямин. — Появится и вариативность использования боевых частей в зависимости от задач. Теперь против легкой бронетехники можно будет применить кумулятивный боеприпас, а против пикапов или личного состава — осколочно-фугасные. Возможность быстрого выбора средств поражения и концентрация бойцов на решении основной задачи во все времена повышали результаты военных подразделений.

C момента появления БПЛА стало ясно, что аппараты могут стать хорошими платформами для применения различных видов вооружения, рассказал «Известям» военный эксперт Вадим Козюлин.

— Тема стала особо актуальной во время проведения спецоперации, когда стало ясно, что даже миниатюрные дроны могут представлять большую опасность для противника, — напомнил он. — У нас отрасль по изготовлению боеприпасов еще с советских времен развивали по остаточному принципу. Но СВО дала дополнительную мотивацию. Наш ОПК как один из сильнейших в мире справился с задачей — наладили выпуск боеприпасов для дронов с нуля.

В перспективе найдется масса желающих приобрести новые боеприпасы на внешних рынках, отметил эксперт.

— Мы опробовали их в деле — это видел весь мир, и это особо ценится, — уточнил он. — Наши части беспилотников и техника заработали хорошую репутацию. Это хорошие предпосылки для продвижения нашей продукции за рубежом в дальнейшем.

Боевое разнообразие

Беспилотная авиация — одна из самых динамично развивающихся сфер. И линейка боеприпасов для БПЛА — как квадрокоптеров, так и самолетного типа — постоянно расширяется. «Известия» писали, что для Российской армии разработаны и уже применяются мощные спецбоеприпасы для дронов, которые сбрасываются на блиндажи и другие хорошо укрепленные объекты противника. При их срабатывании создается температура до 2 тыс. градусов — это позволяет гарантированно уничтожить противника. При применении таких боеприпасов штурмовые действия наших частей значительно упрощаются. Они хорошо подходят для «выкуривания» живой силы из блиндажей: возникающий пожар заставляет противника покинуть укрытие.

Кроме того, с их помощью уничтожают полевые склады ВСУ, вызывая детонацию хранящихся там боеприпасов. В жаркое время года можно создавать пожары в лесополосах, в которых расположены фортификационные сооружения противника. Также они хорошо подходят для поражения легковых и грузовых автомобилей — пораженные боеприпасом машины сгорают дотла.

Он способен прожечь алюминиевую броню, которая сейчас широко используется, оставить глубокую воронку в бетонной или кирпичной поверхности. За преградой, которую спецбоеприпас прожигает, сильно повышается температура. Причем так, что боекомплект боевой бронемашины или склад боеприпасов взлетят на воздух, не дожидаясь, когда открытый огонь доберется до них.

Для дрона самолетного типа «Иноходец» сейчас испытывается сверхзвуковая ракета «Вихрь-М». В ходе СВО она хорошо показала себя при ударах с отечественных штурмовых вертолетов Ми-28НМ и Ка-52.

На базе доработанного противотанкового ракетного комплекса «Корнет» сделана ракета с названием Х-БПЛА. Она существует как в кумулятивном варианте для поражения бронетехники, так и в осколочно-фугасном. Ударная версия БПЛА «Форпост-РУ» оснащается управляемыми ракетами «воздух – поверхность». На дроне установили два контейнера с управляемыми ракетами, а также системы целеуказания и наблюдения.

