ВСУ применили реактивные ракеты-дроны "Паляница" для ударов по Донецку и Макеевке

Атаку совершили комбинированно с ударными БПЛА самолетного типа, отметили в оперативных службах

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Реактивные ракеты-дроны "Паляница" применены для ударов по Донецку и Макеевке, рассказали ТАСС в оперативных службах.

"Это были реактивные дроны-ракеты "Паляница", - сообщили в оперативных службах.

Там добавили, что удары наносились комбинированно с ударными БПЛА самолетного типа. В общей сложности, по данным оперативных служб, по Донецку и Макеевке ВСУ выпустили как минимум 20 БПЛА, большая часть которых - "Паляница".