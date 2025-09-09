Генеральный директор

8 сентября этого года исполнилось 10 лет со дня установки мемориальной доски доме №12 по Ленинградскому проспекту в г. Москве, посвященной выдающемуся организатору отечественного авиастроения Павлу Андреевичу Воронину... В этом доме Павел Воронин, лауреат Ленинской премии, дважды Герой Социалистического Труда, награждённый семью орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Кутузова I степени, орденом Суворова II степени, многими медалями, жил около 40 лет.

Источник: Валерий Агеев

Павел Андреевич Воронин родился 12 июля 1903 года шестым ребенком в семье калужан, рабочих-железнодорожников. Его отец работал стрелочником, мать – путевым обходчиком. Шестнадцатилетним подростком Павла устроили разметчиком железнодорожных поездов станции Калуга. Так началась трудовая деятельность будущего дважды Героя Социалистического труда.

Источник: Валерий Агеев

Отличительными чертами Павла были редкое трудолюбие и колоссальное упорство. Неудержимое стремление к знаниям потянуло его в Москву. В 1920 году он устраивается на авиационный завод № 1 (бывший завод «Дукс») учеником слесаря.

В 1924 году становится студентом вечернего техникума. Успешно совмещая работу c учёбой, оканчивает техникум в 1929 году. Продолжая работать на заводе, Павел Андреевич поступает учиться в вечерний машиностроительный институт имени Лепсе.

За годы работы и учёбы без отрыва от производства он прошёл путь от слесаря до начальника цеха. В этой должности проявился его талант организатора производства и умелого руководителя рабочего коллектива.

С 1937 по 1940 год Воронин работал начальником цеха, начальником производства, парторгом ЦК ВКП(б) на заводе, директором завода, отдавая свой богатый опыт, организаторские способности и энергию развитию предприятия.

Инициатором многих хороших дел стал Павел Андреевич Воронин. В сентябре 1939 года по личному указанию И.В.Сталина и согласованию с Наркоматом авиационной промышленности Воронин издал приказ об организации особого конструкторского отдела (ОКО), под руководством Артёма Ивановича Микояна и его заместителя Михаила Иосифовича Гуревича. 8 декабря того же года ОКО был утверждён приказом Народного комиссариата авиационной промышленности СССР. Так началась история одного из известнейших конструкторских коллективов, который обеспечил себе всемирную известность и конкретный труд которого воплотился в прославленных МиГах.

В 1940 году Советом народных комиссаров СССР Павел Андреевич Воронин назначается заместителем наркома авиационной промышленности. За короткий срок наркомат организовал серийный выпуск новой авиационной техники, а заслуги Воронина были отмечены орденом Трудового Красного Знамени.

1941 год. Война. Заместителю наркома Павлу Андреевичу Воронину поручают труднейшую задачу: перебазировать авиационные заводы на восток и в кратчайшие сроки наладить серийный выпуск боевых самолётов. За исключительные заслуги при выполнении этой задачи Павел Андреевич Воронин награждается вторым орденом Ленина и первой Золотой Звездой Героя Социалистического труда. Несколько позже, в мирное время, он становится лауреатом Ленинской премии.

Источник: Валерий Агеев

Самоотверженная деятельность Павла Андреевича Воронина отмечена правительством орденами Ленина, орденом Кутузова I степени и другими наградами. В победном 1945 году он награждается орденом Суворова II степени.

Окончилась война, и Павел Андреевич по указанию И.В.Сталина в 1946 году возвращается на родной завод директором и работает в этой должности до 1982 года.

Источник: Валерий Агеев

В 1982 году Воронин ушёл на заслуженный отдых. 8 сентября 1984 года скончался, похоронен на Новодевичьем кладбище в городе Москве.

Источник: Валерий Агеев

Всматриваясь в ретроспективу прошедшего, воссоздается образ человека светлого, доброжелательность и тактичность которого формировали климат отношений в коллективе крупного промышленного предприятия.

Павел Андреевич Воронин был организатором производства не только по должности, но и по духу. Его организаторский талант, природная культура, внимательность к людям, контактность с руководством смежных организаций обеспечили известность фирме, конкретный труд которой воплотился в прошедших сквозь годы отечественных прославленных самолётах. Сегодня брэнд «МиГ», как и раньше, олицетворяет плеяду мощных боевых машин различных типов и назначения.

В сохранении памяти о жизни и деятельности Павла Андреевича Воронина заключена ценная частица нашего будущего...

Валерий Агеев