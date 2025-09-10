Войти
ТАСС: на стороне ВСУ служат около 20 тыс. наемников

© Chris McGrath/ Getty Images
© Chris McGrath/ Getty Images.
© Chris McGrath/ Getty Images

Несмотря на то, что поток легионеров сокращается, он не прекращается, отметили в силовых структурах РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Порядка 20 тыс. наемников из разных стран воюет на стороне ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Всего, по различным оценкам, в украинской армии на данный момент воюет как минимум 20 тысяч наемников из разных стран", - отметил собеседник агентства.

При этом, указал он, несмотря на то, что поток наемников в ряды ВСУ сокращается, он не прекращается. Кроме того, по данным силовых структур, среди отправляющихся на Украину возросла доля людей без боевого опыта, пожилых и ветеранов ВС США, списанных по здоровью и стремящихся перезагрузить военную карьеру.

"Но, как мы видим, поток желающих сокращается. В части качающейся граждан США, по-большому счету это связано с резкой сменой риторики в отношении России. Кроме того, наемники отказываются воевать бок о бок с необученными и немотивированными украинцами, принудительно отправленными на фронт", - отметил собеседник ТАСС.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что в ВСУ среди наемников чаще всего встречаются граждане из Латинской Америки (Колумбии, Венесуэлы, Сальвадора, Никарагуа), а также из Польши, Великобритании, Канады и США. 

Страны
Великобритания
Венесуэла
Канада
Колумбия
Никарагуа
Польша
Россия
Сальвадор
США
Украина
