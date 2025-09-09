С начала сентября Британия инициировала серию военных учений под названием TARASSIS в рамках объединённых экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF).

Как отмечается, манёвры направлены на проверку способности JEF к быстрому развертыванию в условиях потенциального конфликта в Прибалтике и Северной Европе, а также на повышение уровня совместимости и готовности войск к координированным действиям с союзниками.

Отметим, что в состав британского контингента включены 40-й и 45-й батальоны коммандос, полк МТО коммандос, 104-я бригада МТО, инженерные и пехотные части, а также амфибийно-десантная группа Littoral Response Group, включающую десантный корабль LYME BAY, фрегат и катера типа P2000. Авиационная составляющая представлена истребителями Typhoon и транспортным самолётом A400.

Примечателен тот факт, что британские учения TARASSIS во многом перекликаются с немецкими манёврами Quadriga – фактически, оба мероприятия направлены на переброску значительных военных контингентов и их развёртывание в Прибалтике. Однако, британцы, кроме всего, акцентируют внимание на т.н. многосферной интеграции – от проведения крупных операций до осуществления информационных кампаний, направленных на нанесение ущерба информационной безопасности Беларуси и России.

В то время как немцы в рамках Quadriga усиливают литовские НВС», союзники по экспедиционному корпусу под руководством «англичанки сосредоточены на «усилении обороны Латвии».

Итак, известно, что немецкий ролкер ARK GERMANIA вышел из порта Росток 4 сентября и прибыл в Клайпеду 6 сентября, доставив технику, заявленную в объёме 1 тыс. ед. Параллельно британский Anvil Point вышел из Марчвуда 1 сентября и прибыл в латвийский порт Венстпилс также 6 сентября, доставив 275 ед. военной техники.

Обе страны использовали порты, связанные с железнодорожной инфраструктурой, что является одним из индикаторов подготовки к масштабному наземному развертыванию и переброски войск в указанные районы. Кроме того, в районе северо-восточнее Ростока были зафиксированы совместные эпизоды учений с участием сил JEF и немецких ВМС, что также свидетельствует о координации действий.

Серия учений в рамках TARASSIS охватывает период с 1 сентября по 20 октября и включает в себя ряд эпизодов:

– Baltic Express (1 – 7 сентября): переброска техники на ролкере Anvil Point в страны Балтии;

– Eastern Sea (10 сентября – 14 октября): противолодочные операции в Балтийском море с участием ВМС корпуса;

– Protective Fence (22 – 26 сентября): учения ВВС под руководством Финляндии;

– Forest Guardian и Austere Shield (20 сентября – 20 октября): развертывание британского контингента в Латвии и проведение совместных манёвров с НВС;

– NAMEJS (30 сентября – 8 октября): участие британских офицеров в штабе латвийских учений;

– Arctic Tide (1 – 11 октября): снабжение экспедиционной группировки из складов Норвегии.

Таким образом, военная активность стран т.н. коалиции желающих на Европейском ТВД демонстрирует не только оперативную совместимость, но и политическую согласованность в вопросах военного присутствия в Польше и странах Балтии. Вероятнее всего, в рамках вышеперечисленных манёвров рассматриваются варианты возможного долгосрочного размещения войск в регионе, в т.ч. в контексте формирования будущих механизмов обеспечения безопасности для Украины.

Павел Ковалев