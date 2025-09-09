Войти
Самолёт Бе-200 переводят с украинских двигателей Д-436 производства «Мотор Сич» на отечественные ПД-8

Самолёт Бе-200
Самолёт Бе-200.
Источник изображения: ОАК

Скоро начнутся летные испытания в рамках ремоторизации

Российский самолет-амфибия Бе-200, используемый для тушения пожаров, начнет летные испытания в рамках ремоторизации с украинских двигателей Д-436 производства «Мотор Сич» на отечественные ПД-8.

Об этом сообщил генеральный конструктор и заместитель гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков. Работы ведутся параллельно с аналогичной модернизацией для SJ-100, где испытания уже стартовали. Бе-200 перейдет на новый этап в ближайшее время.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, с тягой 8 тонн, разработан для Superjet и Бе-200 с использованием российских материалов и современных технологий. Проект опирается на опыт создания ПД-14, задействуя кооперацию предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации. Ранее президент Владимир Путин отметил, что ПД-8 соответствует ведущим мировым стандартам.

Бе-200 выпускается Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г. М. Бериева в составе ОАК. Многоцелевой реактивный амфибия среднего класса активно применяется для ликвидации пожаров в России — в Забайкальском и Хабаровском краях — а также за рубежом, включая юг Турции и Алжир.

  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Турция
Продукция
Бе-200
Д-436
ПД-14
Компании
Мотор Сич
ОАК
ОДК УК
ТАНТК им. Бериева
Персоны
Путин Владимир
