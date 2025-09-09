Двигателестроители Ростеха представили Владимиру Путину передовые разработки

В рамках рабочего визита в Поволжье Президент России посетил предприятие «ОДК-Кузнецов»

В рамках рабочего визита в Поволжье Президент России Владимир Путин посетил предприятие «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), где ознакомился с образцами силовых установок для авиации и топливно-энергетического комплекса.

Президенту были представлены новейшие двигатели ПД-8 для региональных авиалайнеров «Суперджет», ПД-14 — для среднемагистральных самолетов МС-21-310 и ВК-650В — для легких вертолетов «Ансат». С силовыми установками ВК-650В производства петербургского предприятия «ОДК-Климов» импортозамещенный «Ансат» совершил 2 сентября первый полет.

В экспозиции также был показан макет турбины большой мощности ГТД-110М. Производство ГТД-110М организовано на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн». Первая серийная турбина с осени 2024 года успешно работает в составе ТЭС «Ударная» и снабжает электроэнергией юг России.

Кроме того, был продемонстрирован газотурбинный двигатель НК-37 производства самарского предприятия «ОДК-Кузнецов». На базе модернизированного двигателя НК-37 разрабатывается перспективная линейка газотурбинных энергоустановок мощностью 25 и 32 МВт.

Владимира Путина сопровождали первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, помощник президента Алексей Дюмин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, гендиректор ОДК Александр Грачев.

После обхода экспозиции президент провел совещание по вопросам двигателестроения и заслушал доклады.

«Двигателестроение, его развитие, состояние этой отрасли, безусловно, является одним из ключевых показателей нашего технологического развития и суверенитета. Это стратегическая отрасль, имеющая как гражданское, так и оборонное назначение. Имею в виду пассажирскую, транспортную, боевую авиацию, освоение космоса, оборудование, силовые установки для топливно-энергетического комплекса. Сделано действительно очень много. Но и есть какие-то вопросы, на которые требуется обратить особое внимание. Подчеркну, что как в советское время, так и сегодня Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей. В этом году завершено импортозамещение двигателей на вертолетах „Ансат“ и самолетах „Суперджет“. Там установлены, соответственно, новейшие газотурбинный двигатель ВК-650В и турбореактивный двигатель ПД-8, которые соответствуют лучшим мировым стандартам. Такая позитивная динамика в отрасли создаёт условия для укрепления индустриального, технологического суверенитета страны, для обновления транспорта, энергетики и в целом для экономического роста и достижения национальных целей развития», — сказал Владимир Путин.

В ходе совещания генеральный директор ОДК Александр Грачев рассказал главе государства о состоянии двигателестроительной отрасли, перспективных проектах и развитии инженерной школы. Управляющий директор — генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев доложил о ходе работ по производству и эксплуатации ПД-14 в рамках испытательных полетов МС-21-310. Управляющий директор «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков проинформировал о ходе сертификационных работ и подготовке к серийному производству нового авиадвигателя ПД-8.