Сверхдальнобойную китайскую ракету DF-5C показали «в сборе»

126
0
0
Фото: Tingshu Wang / Reuters
Китайскую МБР DF-5C с глобальной дальностью показали «в сборе»

Китайскую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) DF-5C («Дунфэн-5C») показали «в сборе». На соответствующую иллюстрацию обратил внимание Telegram-канал «Фотозаклепки».

Разобранную ракету представили в ходе парада, который прошел 3 сентября в Пекине. Это обусловлено внушительными размерами МБР. Позже в китайских социальных сетях «собрали» ступени и головную часть сверхдальнобойной ракеты при помощи графического редактора.

Считается, что DF-5C весит более 180 тонн, а диаметр корпуса составляет три метра. Ракета оснащена разделяющейся головной частью, которая содержит 12 блоков индивидуального наведения. В Китае подчеркнули, что МБР имеет глобальную дальность.

В сентябре военный эксперт Александр Артамонов сообщил, что МБР «Дунфэн-5C», которую испытали в 2022 году, можно считать аналогом российской МБР «Сармат» с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард».

Права на данный материал принадлежат
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Сармат МБР
Проекты
ГЗЛА
