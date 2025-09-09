Войти
Названы российские самолеты, которые получат новейший двигатель ПД-26

133
0
0

Двигатель ПД-26

В самом конце августа стало известно о том, что в России специалистами ОДК разрабатывается новейший авиадвигатель ПД-26, в качестве основы для которого выбран демонстратор силовой установки ПД-35. Теперь стало известно, какие отечественные авиалайнеры будет оснащаться ПД-26.

По словам Дениса Мантурова, занимающего пост первого вице-премьера, в перспективе двигатели модели ПД-26 получат пассажирские воздушные суда МС-21-500 и его удлиненный вариант МС-21-600, хотя ранее упоминался Ил-96-400М, а также самолет модели Ил-100, предназначенный для военно-транспортной авиации. К слову, будущие лайнеры МС-21-500 вместе с МС-21-600 будут узкофюзеляжными дальнемагистральными пассажирскими самолетами, но с их параметрами пока не определились.

Двигатель ПД-26

Кроме того Мантуров отметил, что Россия готова наладить поставки комплектующих для создаваемого в Китае широкофюзеляжного лайнера, включая крыло из композитных материалов и авиадвигатель с тягой 26 тонн, основанный на газогенераторе ПД-35.

Макс Антонов

