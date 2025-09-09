Войти
Зеленский рассказал, что хочет получить Украина от союзников на заседании "Рамштайн"

124
0
0
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: Thomas Peter/Reuters

Зеленский: Украина на заседании в формате «Рамштайн» хочет получить системы ПВО

Украина на будущем заседании в формате "Рамштайн" намерена попросить новые системы противовоздушной обороны (ПВО) у своих западных партнеров. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что украинскую сторону на встрече представит министр обороны Денис Шмыгаль. Зеленский отметил, что усиление сил ПВО является целью номер один для данного заседания и в целом контактов Киева в Европе и США.

Президент Украины добавил, что обсудил со Шмыгалем потребности Вооруженных сил Украины на 2026 год.

8 сентября телеканал Sky News со ссылкой на заявление НАТО сообщил, что заседание контактной группы по военным поставкам на Украину в формате «Рамштайн» состоится 9 сентября в Лондоне.

Форматом «Рамштайн» называют ежемесячные консультации группы стран, предоставляющих Украине вооружения. Первая такая встреча прошла 26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США в городе Рамштайн на западе Германии, когда президент Украины Владимир Зеленский попросил НАТО о военной помощи.

Ранее полковник объяснил, чем Россия ответит на появление войск НАТО на Украине.

Самер Мустафа

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
