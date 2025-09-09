Войти
Путин поручил разработать медицинские вездеходы для Крайнего Севера и зоны СВО

Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на боевых арктических вездеходах "Алеут"
Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на боевых арктических вездеходах "Алеут".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу и Минздраву подготовить предложения по созданию передвижных медицинских комплексов на базе внедорожных автомобилей для Крайнего Севера и зоны проведения спецоперации, сообщила пресс-служба Кремля.

В перечне поручений на сайте Кремля отмечается: "Минпромторгу России и Минздраву России представить предложения по разработке на базе самоходных внедорожных автотранспортных средств передвижных медицинских комплексов в целях оснащения ими медицинских организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в зоне проведения специальной военной операции". Ответственными за исполнение назначены министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Поручение должно быть выполнено к 25 ноября 2025 года. Перечень поручений опубликован на официальном сайте Кремля и касается актуальных направлений развития здравоохранения.

Ранее Путин сообщил, что масштабные задачи стоят перед Россией в Арктике, ей предстоит укрепить транспортную и логистическую инфраструктуру, защитить чувствительную экосистему, создать комфортные условия для жизни.

Дарья Григоренко

