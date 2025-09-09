Войти
Качество деталей пулемета РПЛ-20 повысят

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com.

«Калашников» внедрит MIM-технологию в производство пулеметов РПЛ-20

Концерн «Калашников» внедряет MIM-технологию в производство деталей ручного пулемета с ленточным питанием РПЛ-20. Это повысит качество изделий, сообщает компания.

Технология MIM (Metal Injection Moulding) заключается в изготовлении изделий из сталей и сплавов методом литья под давлением полимерных материалов, высоконаполненных металлическими порошками. Этот метод используют в изготовлении деталей сложной формы, которое отличается высокой трудоемкостью при использовании традиционного способа механической обработки. Отмечается, что ранее MIM-технологии хорошо зарекомендовали себя в производстве деталей автоматов АК-12.

«Заводские испытания РПЛ-20 с использованием прогрессивных заготовок прошли успешно. Применение MIM-технологии позволяет получать готовую деталь без последующей отшлифовки: механическая отделка изделия при этом практически исключена. Качество поверхностей MIM-деталей гораздо выше, чем у деталей, полученных литьем по выплавляемым моделям», — говорится в сообщении.

В концерне добавили, что новый метод позволяет оперативно осваивать новую номенклатуру изделий в рамках растущего госзаказа на боевое стрелковое оружие.

В августе стало известно, что «Калашников» отправит заказчику для проведения испытаний пулеметы РПЛ-7. Оружие под патрон 7,62 х 39 миллиметров создано на основе конструкции РПЛ-20.

  В новости упоминаются
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
