РИА Новости

Медведев призвал направить усилия на обеспечение биологической безопасности

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев призвал РФ направить усилия на обеспечение биологической безопасности

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. России следует направить усилия всех профильных ведомств, органов власти, научного и экспертного сообществ на обеспечение биологической безопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев в понедельник провел заседание межведомственной комиссии по противодействию современным биологическим угрозам. По словам Медведева, ряд недружественных государств рассматривают занесение возбудителей и переносчиков тяжёлых инфекционных болезней, насекомых-вредителей, сорных растений на территорию РФ как способ биологической борьбы против России.

"На обеспечение биологической безопасности страны следует направить усилия всех профильных ведомств, органов власти, научного и экспертного сообществ", - говорится в сообщении на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".

  В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
