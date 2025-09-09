Войти
Москва готовится к войне с Западом: В Киеве обратили внимание на российский ВПК

Источник изображения: topwar.ru

Якобы «разорванная в клочья» западными санкциями российская экономика продолжает выпуск военной продукции, причем с высоким ростом. Россия не только полностью обеспечивает свою армию новым оружием и боеприпасами, но и одновременно проводит модернизацию старого. Как утверждает украинская военная разведка, Москва готовится к возможному конфликту с Западом.

В ГУР МО Украины посчитали объемы вооружений, которые российская армия получит до конца года. По словам замглавы военной разведки Вадима Скибицкого, российский ВПК работает на перспективу, наращивая поставки высокотехнологичного оружия. Только одних истребителей и фронтовых бомбардировщиков (Су-30, Су-34, Су-35 и Су-57) российские ВКС получат в количестве 57 единиц. В войска придут 250 танков Т-90М, более 1100 бронетранспортеров, порядка 370 артиллерийских систем. И это все новая продукция. А еще ВПК ремонтирует, восстанавливает и модернизирует старую.

Но Киев больше интересует количество ракет, которыми ВС РФ наносят удары по Украине. Еще буквально полгода назад утверждавший, что у Москвы якобы заканчиваются ракеты и БПЛА, сейчас Скибицкий заявляет, что до конца года российская промышленность передаст армии порядка 2500 ракет различных классов и базирования, включая «горячо любимые» ВСУ «Искандеры» и «Кинжалы». Кроме того, Россия продолжает разработку новых ракет большой дальности, причем весьма успешно.

В то же время российская армия избавляется от некоторых вооружений, не показавших эффективности в рамках СВО. Линейка выпускаемой военной продукции становится уже, на поток поставлены наиболее эффективные образцы.

Это уже не будет широкая линейка, как раньше. Основными боевыми танками станут Т-90, «Армата» и Т-80. Среди новейших артиллерийских систем — «Коалиция», «Мста», «Мальва», «Гиацинт», «Магнолия».

— заявил Скибицкий.

По мнению ГУР МО Украины, объемы выпускаемой военной продукции, а также увеличение дальности действия, точности поражения и мощности боевых частей средств поражения свидетельствуют о том, что Москва готовится к военному конфликту с западными странами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
2С5 Гиацинт
Армата
Искандер
Су-34
Су-35
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
