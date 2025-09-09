Войти
ТАСС

Си Цзиньпин: Китай поддерживает позицию Бразилии по кризису на Украине

121
0
0
Председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин.
Источник изображения: © AP Photo/ Mark Schiefelbein

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, заявил, что урегулирование конфликта может быть достигнуто только в том случае, если будут учтены все требования и опасения сторон в области безопасности

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал позицию Бразилии по украинскому кризису. Об этом он заявил на саммите БРИКС в онлайн-формате.

"Президент Лула [да Силва] говорил об украинском кризисе и конфликте в Газе. Я согласен с позицией Бразилии и уверен, что мы все едины в этих вопросах", - сказал китайский лидер на саммите, трансляцию которого вел видеохостинг YouTube.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, открывая встречу, заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто только в том случае, если будут учтены все требования и опасения сторон в области безопасности. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Китай
Украина
Проекты
БРИКС
