Си Цзиньпин: Китай поддерживает позицию Бразилии по кризису на Украине

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал позицию Бразилии по украинскому кризису. Об этом он заявил на саммите БРИКС в онлайн-формате.

"Президент Лула [да Силва] говорил об украинском кризисе и конфликте в Газе. Я согласен с позицией Бразилии и уверен, что мы все едины в этих вопросах", - сказал китайский лидер на саммите, трансляцию которого вел видеохостинг YouTube.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, открывая встречу, заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто только в том случае, если будут учтены все требования и опасения сторон в области безопасности.