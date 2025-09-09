"Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину

Полковник Ходаренок: РФ может применить ядерное оружие по войскам НАТО на Украине

Владимир Путин назвал иностранные войска на Украине законными целями для российской армии, если союзники Киева решатся разместить их на украинской территории. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, как это может выглядеть на практике и почему России стоит повторить советскую операцию "К" в космосе.

Иностранные войска на территории Украины станут законными целями для Российской Федерации в случае их появления там. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», - сказал глава российского государства.

С военной точки зрения это будет заключаться в комплексном огневом воздействии на противника средствами поражения различных видов путем нанесения массированных, групповых и одиночных огневых ударов.

Чем может ответить Россия?

Если Западом (к примеру, той же «коалицией желающих») будет принято решение об отправке контингентов регулярных вооруженных сил государств - участников НАТО на Украину, то подобные передислокации достаточно легко вскрываются всеми средствами разведки, и первый удар по этом подразделениям и частям может быть нанесен либо в момент пересечения государственной границы Украины, либо в пунктах выгрузки (аэродромах, портах, выгрузочных железнодорожных станциях).

Для массированных и групповых ударов могут привлечены части и соединения ракетных войск и артиллерии (ОТРК «Искандер-М»), дальней и оперативно-тактической авиации (крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555, а также другие авиационные средства поражения), силы Военно-морского флота (крылатые ракеты морского базирования «Калибр-НК» и «Калибр-ПЛ»), беспилотные летательные аппараты.

Ракета «Калибр». Источник: МО РФ

Вполне возможно, что потребуется резко усилить эффект и впечатление от применяемых ВС РФ средств поражения. В этой связи целесообразно для начала открыто обозначить подготовку к нанесению демонстрационных ядерных ударов. К примеру, продемонстрировать подвеску специальных боеприпасов, взлет самолетов-носителей ядерного оружия, выход их на рубежи пуска крылатых ракет и в зоны дежурства в воздухе.

Переход к ядерному оружию

Не произведет требуемого впечатления — тогда перейти к демонстрационным ударам. Это может означать одиночные пуски межконтинентальных баллистических ракет или ракет средней дальности с ядерными зарядами относительно малой мощности по акваториям Мирового океана или незаселенным районам. Можно осуществить высотные ядерные взрывы и над территорией противника.

К этому можно добавить подрыв ядерного боеприпаса большой мощности и в космосе. К примеру, осуществить подобное мероприятие над территорией Великобритании или Франции, лидеры которых так рвутся повоевать. Причем сделать это в ночное время и осветить таким образом территорию этих стран, чтобы каждый гражданин Соединенного Королевства и Пятой республики видел, к чему могут привести воинственные настроения их лидеров.

Напомним, подобные взрывы осуществлял Советский Союз в ходе операции «К» в период с 27 октября 1961 года по 11 ноября 1962 года. Энерговыделение пяти проведенных подрывов ядерных боеприпасов составляло от 1,2 кт до 300 кт. Высота взрывов зарядов достигала 150 км и 300 км. Но на этот раз можно вывести в космос и 25 Мт и бабахнуть так, чтобы было видно не только в Великобритании и Франции, а всем государствам — участникам НАТО.

Могут в этом случае сказать — а как же Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой (известен также как Московский договор), подписанный 5 августа 1963 года в Москве представителями СССР, США и Великобритании, и международное право в целом?

А сегодня это право в Вашингтоне трактуется следующим образом — у кого больше дивизий, тот и прав. И когда надо, США с легкостью выходят из любого соглашения, будь то договор по ПРО 1972 года или договор по РСМД 1987 года.

Демонстрационные ядерные удары не предполагают нанесение противнику потерь населения, личного состава и каких-либо разрушений инфраструктуры.

Но вербальные угрозы или проведение «красных линий» — дело достаточно неконструктивное. Нужного впечатление они не производят и создают на Западе крайне ошибочное мнение — «не посмеют».

Если на Западе будет принято решение об отправке воинских контингентов на Украину, тогда порядок действий может быть для начала (в качестве только одного из вариантов) примерно таким — в Черном (Северном) море объявляется район с определенными географическими координатами. Он объявляется опасным для судоходства. И в ближайшее время в этом регионе производится высотный ядерный взрыв как последнее предупреждение воинственным намерениям Запада. Далее возможен переход к применению тактического ядерного оружия по воинским контингентам государств — участников НАТО, пересекшим украинскую границу.

Ну а как иначе, если из Парижа и Лондона постоянно слышится звон шашек, и за последнее время он только усилился? Так и хочется в этом плане сказать — господа, ну, вынуждаете же.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

Михаил Ходаренок