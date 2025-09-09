Войти
Lenta.ru

Российские бойцы получили «Уланы» на базе «Нивы»

116
0
0
Кадр: Минобороны России
Кадр: Минобороны России.

МО: Бойцы танкового соединения группировки «Центр» получили вездеходы «Улан»

Российские бойцы получили новые вездеходы «Улан», построенные на базе агрегатов серийного внедорожника «Нива». Машина отличается хорошей проходимостью и ремонтопригодностью, сообщает Министерство обороны (МО) России.

Вездеходы поступили в мотострелковый полк танкового соединения группировки войск «Центр», который выполняет задачи в зоне СВО. Военнослужащие приступили к тренировкам с использованием новой техники на полигоне в тыловом районе спецоперации. Бойцы отрабатывают передвижение в кузове при штурме позиций, спешивание и отражение нападения дронов противника. Параллельно водители осваивали управление в сложных условиях и знакомились с конструкцией автомобиля.

Полноприводная машина полностью состоит из комплектующих российского производства. Вездеход предназначен для рейдов, выполнения разведывательных задач, дозоров, перевозки грузов и эвакуации раненых.

«Простая и надежная конструкция, высокая проходимость, вместительность и грузоподъемность, наряду с отсутствием дефицита запасных частей и хорошей ремонтопригодностью, являются основными критериями использования мотовездеходов данного типа в зоне проведения СВО», — сообщили в ведомстве.

В сентябре о поставках «Уланов» в войска писали «Известия». В публикации отметили, что это первый крупносерийный транспортер переднего края в России. Машина получила блок электропитания для подключения средств радиоэлектронной борьбы и другого оборудования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.09 01:09
  • 10458
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.09 21:42
  • 0
Комментарий к "Преимущество китайской «Арматы» показали на видео"
  • 08.09 19:43
  • 0
Ответ на "Прибалтика как плацдарм"
  • 08.09 17:00
  • 1
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты
  • 08.09 15:07
  • 0
Прибалтика как плацдарм
  • 08.09 14:21
  • 43
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 08.09 01:32
  • 1
США планируют упростить экспорт тяжелых БЛА большой продолжительности полета
  • 08.09 01:28
  • 2
Фомин обсудил военное сотрудничество с представителем Минобороны Мьянмы
  • 08.09 01:13
  • 1
Братство по оружию: как ОДКБ осваивает массированное применение беспилотников
  • 08.09 00:34
  • 0
Ответ на ""Главный экзамен - война". Почему Китай должен отправить военную технику с парада на СВО"
  • 07.09 22:01
  • 0
Ответ на "Павел Дуров: обе мировые войны начинались против славян"
  • 07.09 20:16
  • 0
О необходимости для русских (точнее, россиян - как нации, а не как этносу) сделать выбор.
  • 07.09 18:05
  • 0
О Путине, Ильине, и фашизме: "Иван Ильин. Любимый философ Путина и война", и не только.
  • 07.09 16:14
  • 1
Росавиация одобрила расширение возможностей двигателя для летных испытаний Ил-114 - ОДК
  • 06.09 20:06
  • 45
МС-21 готовится к первому полету