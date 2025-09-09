ОДК выпустила вторую серийную газовую турбину ГТД-110М

Объединенная двигателестроительная корпорация завершила производство второй серии газовой турбины ГТД-110М, предназначенной для электростанции в Ростовской области.

Объединенная двигателестроительная корпорация отгрузила вторую серийную турбину большой мощности ГТД-110М, передает Telegram-канал Ростеха.

Новое изделие войдет в состав оборудования одной из крупнейших электростанций Ростовской области. Первая подобная турбина уже работает на ТЭС "Ударная" в Краснодарском крае и обеспечивает стабильное энергоснабжение региона.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко заявил: "Ростех помогает решать стратегическую задачу развития энергосистемы России. Наши промышленники отгрузили уже второе серийное изделие. За этой поставкой последуют новые, которые помогут укрепить энергобезопасность страны".

Турбина ГТД-110М на испытаниях показала номинальную мощность 115 МВт и подтвердила заявленные технические характеристики. Она отличается высоким КПД, который сопоставим с лучшими мировыми аналогами, а также облегченной и компактной конструкцией, что упрощает транспортировку. В конструкции агрегата используются литые рабочие лопатки и современные инженерные решения, обеспечивающие высокую топливную эффективность.

До конца года планируется завершить производство еще одной турбины этого типа. Турбина ориентирована на внутренний рынок и призвана заменить зарубежные аналоги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страна смогла создать собственные инновационные турбины несмотря на санкционное давление. Глава государства подчеркнул необходимость технологической независимости России в сфере турбиностроения. Россия обрела независимость в производстве турбин.

Дмитрий Зубарев