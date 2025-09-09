Бразильские корабелы позаимствуют опыт французов в производстве АПЛ

Управление по ядерному и технологическому развитию ВМС Бразилии подписало два контракта с французской компанией Naval Group в рамках реализации программы поставки национальному флоту многоцелевой атомной подлодки. Как уточняет Naval News, суммарная стоимость соглашений превышает 526 млн евро.

Контракт №21/2025 на сумму 246,3 млн евро предусматривает предоставление специальных инженерных услуг, а также постройку электромеханического вспомогательного узла в Лаборатории ядерной энергетики (LABGENE). Срок действия контракта – шесть лет, он истекает в июне 2031 года.

Дизайн многоцелевой АПЛ "Альваро Алберто", Бразилия Naval News

Второе соглашение, контракт №20/2025, оценивается в 282,1 млн евро и включает специализированные технические консультационные услуги по дополнительным системам атомных подводных лодок с обычным вооружением. Он рассчитан до декабря 2029 года.

Одна из важнейших стратегических инициатив ВМС Бразилии – программа PROSUB. Она стартовала в 2008 году и предполагает производство четырех дизель-электрических субмарин класса "Скорпен", а также одной многоцелевой атомной подлодки на базе того же проекта.

Программа направлена на модернизацию кораблестроительной промышленности Бразилии, создание рабочих мест и укрепление местного кадрового потенциала посредством комплексного соглашения о передаче технологий. Она также включает развитие инфраструктуры военно-морского комплекса Итагуаи (Complexo Naval de Itaguaí, CNI) в Рио-де-Жанейро, где размещается компания Itaguaí Construções Navais, ответственная за производство подлодок. Комплекс также включает производство металлических конструкций, специализированный центр технического обслуживания, пирсы, два сухих дока длиной 140 метров каждый, мастерские, административные помещения, 13 причалов и судоподъёмник размером 110×20 метров грузоподъёмностью до 8000 тонн.

Бразилия также закупила у Naval Group тяжелые торпеды F-21.

LABGENE (Лаборатория атомной энергетики) – это наземный объект, расположенный в Иперо (штат Сан-Паулу), предназначенный для испытания и модернизации ядерных энергетических установок перед их интеграцией в подводные лодки программы PROSUB.

Из четырёх неатомных подводных лодок две, "Риачуэло" и "Хумаита", уже находятся в строю. Третья, "Тонелеро", приступила к ходовым испытаниям. Сборка корпуса четвертой субмарины, "Агностура", должна завершиться в ближайшее время. Многоцелевая атомная подлодка "Альваро Альберто" планируется к поставке не раньше 2034 года.