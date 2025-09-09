Началась постройка второго корабля-разведчика для ВМС Германии

На верфи Peene-Werft немецкой компании Naval Vessels Lürssen (NVL, ранее – Lürssen Defence) в Вольгасте состоялась церемония резки стали для постройки второго разведывательного корабля класса "Тип-424", предназначенного для ВМС Германии. Как уточняет Naval Today, в общей сложности флот ФРГ получит три таких корабля.

Издание отмечает, что NVL приступила к постройке второго корабля-шпиона нового поколения на несколько месяцев раньше запланированного срока и всего через десять месяцев после резки стали для первого корпуса. Закладка киля головного "разведчика" состоялась в феврале этого года.

Разведывательный корабль класса "Тип-424", Германия German MoD

Генеральный директор NVL Тим Вагнер подчеркнул, что цель компании – реагирование "на текущие геополитические вызовы и соответствующую острую необходимость ускорения реализации оборонных проектов".

"Мы смогли успешно адаптироваться, обеспечив высокую степень гибкости и наладив тесное и доверительное сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами, задействованными в проекте, особенно в отношении нашего заказчика – Организации закупок Вооружённых сил Германии (BAAINBw – ред.)", – отметил он.

В июне 2021 года BAAINBw заключила с NVL контракт на проектирование кораблей "Тип-424". После одобрения бюджетного комитета бундестага в июле 2023 года NVL и BAAINBw подписали поправки к контракту для начала строительства. Поставка первого "разведчика" запланирована на 2029 год, еще два ожидаются в 2030 и 2031 годах соответственно.

Ранее сообщалось, что помимо постройки трех кораблей бундесвер заказал обустройство учебно-разведывательного центра. Суммарная стоимость программы изначально оценивалась в 2,1 млрд евро, но к 2023 году она выросла до 3,3 млрд евро. Счетная палата Германии выразила обеспокоенность по поводу структуры контракта, подчеркнув потенциальные риски и дополнительные расходы.

Длина новых кораблей составит около 132 метров. Передовые системы позволят им отслеживать радиолокационные и коммуникационные сигналы в широком спектре. Корабли также получат специализированные электронные, гидроакустические и электрооптические датчики для комплексной надводной и подводной разведки.

Детальные характеристики кораблей "Тип-424" не раскрываются.

Новые "разведчики" заменят в составе немецких ВМС разведывательные суда "Тип-423" предыдущего поколения – "Окер", "Альстер" и "Осте", построенные во второй половине 1980-х годов. До последнего времени они оставались надежными средствами для обеспечения ретрансляции сигналов и радиоэлектронной разведки, но в изменившихся реалиях устаревшие технологии и ограниченные возможности скрытности делают их уязвимыми.