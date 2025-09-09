Войти
ЦАМТО

Датская компания Terma поставила РЛС SCANTER 5202 ВС Швеции

РЛС SCANTER 6000
РЛС SCANTER 6000.
Источник изображения: www.monch.com

ЦАМТО, 8 сентября. Датская компания Terma поставила Агентству по МТО ВС Швеции (FMV) 51 радиолокационную станцию SCANTER 5202. Данная поставка позволит расширить возможности ВС Швеции по контролю и обороне обширной береговой линии страны.

Как заявлено, поставка является одной из крупнейших в истории компании Terma и позволит существенно модернизировать сеть наблюдения за побережьем Швеции. Новые системы заменят устаревшие РЛС компании Terma, которые эксплуатировались более двух десятилетий.

SCANTER 5202 обеспечивает обнаружение и высокоточное определение местоположения малых надводных судов и низколетящих воздушных объектов, способствуя более быстрому и точному принятию решений в сложных условиях.

Как заявил старший вице-президент Terma Surveillance & Mission Systems Томас Блом, поставка РЛС представляет собой важный шаг в повышении осведомленности ВС Швеции об обстановке на море. В современных условиях высокопроизводительные системы наблюдения, подобные SCANTER 5202, имеют решающее значение для обеспечения национальной безопасности.

Модернизированная РЛС обладает расширенными функциями, включая встроенную систему кибербезопасности, обнаружение постановки помех и сопровождение в режиме реального времени с помощью Edge Tracker компании Terma.

Решение FMV о поставке новых РЛС было принято по результатам продолжительных испытаний, в ходе которых РЛС серии SCANTER продемонстрировали надежность, экономическую эффективность и ремонтопригодность.

Как сообщал ЦАМТО, Scanter 5202 входит в линейку РЛС Scanter 5000. Она представляет собой двухкоординатную станцию X-диапазона (I по классификации НАТО), предназначенную для служб управления движением судов и наблюдения за прибрежной зоной. Согласно данным Janes C4ISR & Mission Systems: Land, Scanter 5202 позволяет обнаруживать и сопровождать малоразмерные беспилотные и сверхлегкие летательные аппараты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Страны
Дания
Швеция
