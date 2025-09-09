Раскрыты подробности об уникальном оружии китайской армии

На параде в Китае показали межконтинентальную баллистическую ракету «Дунфэн-5С»

На военном параде в Пекине, приуроченном к 80-летию капитуляции Японии, был представлен ряд уникальных образцов вооружений. Подробности об оснащении китайской армии раскрыл «Царьграду» военный эксперт, обозреватель, журналист Александр Артамонов.

Особого внимания заслуживает, в частности, межконтинентальная баллистическая ракета «Дунфэн-5С» (DF-5C) на 10 боеголовок с неограниченной дальностью полета. Оружие прошло испытания в 2022 году и является в некотором роде аналогом российского «Сармата» с боевым блоком «Авангард». При этом у Китая есть еще ракета воздушного базирования — YJ-21, которая базируется на воздушном судне. Это аналог «Кинжала» Российской армии, скорость которого достигает 8-10 Махов.

Артамонов также отметил беспилотный истребитель Feihong FH-97. Этот одномоторный штурмовик не имеет аналогов в мире. «Он способен вести самостоятельно воздушный бой, будучи роботом. Мало того, способен вести в атаку рой дронов. То есть это развитие концепта американского беспилотного, тоже ударного, разведывательного аппарата класса Grim Reaper, но только лучше. Я бы сравнил его с нашим "Охотником"», — порассуждал эксперт.

Помимо прочего, на параде была представлена беспилотная подводная лодка AJX-002, класс «Посейдон». Хотя характеристики засекречены, лодка может быть носителем нового типа китайских торпед — не исключено, что с ядерным реактором на борту.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что народы СССР и Китая сыграли решающую роль в победе над нацизмом во время Второй мировой войны, назвав его «чем-то новеньким». Каллас также заявила о «слабости русских в технологиях», на что отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат указала, что Москва за последние годы несколько раз продемонстрировала свои научные достижения в военной и космической сфере.