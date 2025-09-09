Авианосец и морская версия Tejas: Индия представила программу развития ВМС

Источник изображения: topwar.ru

Индия представила 15-летнюю программу развития ВМС, которая является частью более масштабного проекта, касающегося модернизации всех Вооруженных сил. В числе прочего, план предусматривает приоритетное развитие атомного флота.

Об этом сообщает издание Naval News.

Отмечается, что наличие у ВМС Индии значительного количества атомных боевых кораблей позволит увеличить дальность действия флота и повысит степень его автономности.

Программа предусматривает, в числе прочего, строительство десяти современных эсминцев, десантных кораблей нескольких типов и оснащение ВМС новейшими вертолетами. Также в планах отмечен новейший авианосец и морская версия отечественного истребителя Tejas.

Относительно авианосца, в документе не указывается его тип. Недавно сообщалось о планах строительства корабля типа Vikrant, но ряд экспертов предполагают, что речь идет о большем водоизмещении, которым обладает перспективный INS Vishal.

В планах индийских военных отмечается не только сам авианосец, но и дополнительные системы для него. В частности, речь идет о корабельной системе автоматической посадки, оптической системе посадки на основе линз Френеля, программном обеспечении для управления боевыми действиями, аэрофинишер, системы запуска самолетов EMALS и другое оборудование.

Что касается развития Вооруженных сил Индии, то документ особое внимание уделяет искусственному интеллекту и гиперзвуковому вооружению. Примечательно, что он был опубликован спустя несколько месяцев после кратковременного военного индо-пакистанского конфликта.