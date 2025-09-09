Песков: СВО продолжится, пока безопасность РФ нельзя обеспечить другими методами

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия продолжает специальную военную операцию, пока безопасность страны невозможно обеспечить политико-дипломатическими методами из-за отсутствия взаимности со стороны Европы и Киева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что для России было бы предпочтительно достигать цели и обеспечивать безопасность политико-дипломатическими методами, сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.

"Но в то время, когда это невозможно из-за отсутствия взаимности со стороны европейских государств, со стороны киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию", - отметил Песков.