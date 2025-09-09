Американская Vertol System оказалась не в состоянии выполнить контракт по ремонту колумбийских вертолетов Ми-17

ЦАМТО, 8 сентября. Минобороны Колумбии инициировало судебное разбирательство в отношении американской компании Vertol System Company INC за невыполнение контракта на обслуживание вертолетов Ми-17 армейской авиации СВ Колумбии (DAVAA).

Как сообщает Infodefensa.com, подписанный с Vertol System Company INC 31 декабря 2024 года контракт стоимостью 38,44 млн. долл. включал техническое обслуживание шести вертолетов Ми-17, а также ремонтные работы и поставку запасных частей с целью обеспечения оптимального уровня эксплуатационной готовности винтокрылых машин. Предполагалось, что по два вертолета будут ремонтироваться каждые 30-45 дней.

Тем не менее, в ходе исполнения контракта возникли значительные задержки в проведении ремонта первых трех вертолетов (капитальный ремонт двигателей), а также в поставке запчастей и расходных материалов. Хотя Vertol поставила три вертолета, задержки в поставке остальных машин заставили Министерство обороны Колумбии усомниться в компетентности американской компании. Более того, военное ведомство Колумбии высказало сомнение в том, что контракт будет выполнен в принципе.

Управление Генерального контролера Колумбии, как сообщается, провело проверку в специализированной организации по техническому обслуживанию (в США) и пришло к выводу об отсутствии необходимых возможностей у компании для выполнения ремонта в требуемом объеме.

Напомним, что в июне 2024 года перед Комиссией II (Национальная оборона и Вооруженные силы) Палаты представителей Национального конгресса Колумбии министр обороны Иван Веласкес заявил, что страна ведет переговоры с базирующимися в США и Мексике компаниями, чтобы иметь возможность реализовать процедуры технического обслуживания вертолетов типа Ми-17-1В, Ми-17МД и Ми-17В-5.

Решение Колумбии было мотивировано временной приостановкой действия последнего контракта, подписанного с российской компанией National Aviation Service Company SA (NASC), транзакции с которой были заблокированы в 2023 году международной банковской системой SWIFT, что сделало невозможным исполнение предмета договора.

И.Веласкес проинформировал комиссию, что в период с 2021 по 2022 гг. с NASC было подписано два контракта. Первый выполнен и завершен в сентябре 2022 года. Однако второй был прерван с нулевой процентной долей физического исполнения из-за невозможности продвижения работ по его реализации из-за действующих санкций.

Столкнувшись с этой ситуацией, российская сторона предложила правительству Колумбии замену подрядчика (путем изменения названия) или, в противном случае, изменить цель контрактов на услуги, чтобы избежать международного контроля. Эти альтернативы были отвергнуты Минобороны Колумбии.

Тем не менее, Колумбия подтвердила свое намерение сохранить парк средних транспортных вертолетов Ми-17, стоимость обслуживания которых значительно ниже, чем у предлагаемых США UH-60A/L. Для этого колумбийское руководство приняло решение использовать схему заключения контрактов с американскими и мексиканскими поставщиками услуг по техническому обслуживанию, имеющими опыт в такого рода работах. При этом учитывалось, что значительное количество эксплуатируемых в Латинской Америке вертолетов российского производства используются не только вооруженными силами, но также государственными и коммерческими операторами.

На брифинге для национальных СМИ 9 декабря 2024 года министр обороны Колумбии И.Веласкес заявил, что на восстановление парка Ми-17 американской компании Vertol Systems будет выделена первоначальная сумма в размере 38,436 млн. долл., а затем второй транш в сумме 13,566 млн. долл.

После подписания контракта на техническое обслуживание с американской компанией Vertol Systems, реализация которого официально началась в январе 2025 года, в строй был возвращен в первом квартале один вертолет Ми-17МД с регистрационным номером EJC-3390. Как ожидалось, еще три вертолета будут возвращены в строй до середины года, а затем еще три – к концу 2025 года. Это позволило бы возобновить эксплуатацию половины парка вертолетов Ми-17 армейской авиации СВ Колумбии, что имеет ключевое значение для перевозки войск, логистики в труднодоступных районах и реагирования на чрезвычайные ситуации по всей стране. Однако в итоге эта программа была сорвана американским подрядчиком.