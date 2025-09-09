Сухопутные войска США заказали ПТУР "Джавелин" на 900 млн. долл.

ЦАМТО, 8 сентября. Компания Lockheed Martin 3 сентября объявила о подписании командованием СВ США с СП Javelin (JJV), сформированным Lockheed Martin и Raytheon, ежегодного контракта на 2025 ф.г. на поставку ПТУР "Джавелин".

Общая стоимость заказа с учетом сопутствующего оборудования и услуг составляет 900,5 млн. долл. Контракт является реализацией третьего опциона к подписанному в мае 2023 года контракту с неопределенным сроком поставки неопределенного количества изделий ID/IQ (indefinite-delivery/indefinite-quantity).

Контракт предусматривает закупку ПТУР "Джавелин" и поддержку их производства для СВ США. Ранее в этом году СП JJV приступило к использованию нового инструмента и испытательного оборудования для повышения эффективности производственной линии "Джавелин" и обеспечения роста темпов производства.

В рамках данного соглашения ПТУР также будут поставлены Бразилии и Тунису по программе "Зарубежные военные продажи" (FMS). Данные страны стали первыми покупателями "Джавелин" в Южной Америке и Северной Африке, соответственно. Кроме того, контракт включает заказы на поставку ПТУР в рамках программы FMS для Эстонии, Болгарии и Австралии.

Как сообщал ЦАМТО, "Джавелин" представляет собой переносной многоцелевой ракетный комплекс средней дальности, использующий ракеты класса "выстрелил-и-забыл", который может применяться, как в переносной, так и в установленной на технике версиях. ПТУР оснащена тепловизионной головкой самонаведения и тандемной боевой частью, предназначена для поражения в сложных метеоусловиях бронированной техники, зданий и фортификационных сооружений на дальностях до 2,5 км и может быть запущена одним военнослужащим.

По информации Lockheed Martin, на сегодняшний день произведено более 55 тыс. ракет и более 12 тыс. многоразовых прицельно-пусковых устройств "Джавелин". Разработчики продолжают совершенствование ПТРК для обеспечения эффективного поражения новых угроз. Производители продали ПТРК заказчикам более чем из 25 стран мира.