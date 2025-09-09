ОСК сформирует перечень неэффективных верфей

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) создаст единый список неэффективных верфей, который в будущем представит правительству и президенту России. Об этом сообщил журналистам глава ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин на полях ВЭФ-2025.

"Отрасль нуждается в большой реструктуризации. У нас есть верфи, на которых вообще нет заказов на сегодня. Взять, допустим, Севастопольский завод, организованный еще в 1783 году. На нем нет заказов, он занимается мелким ремонтом судов, там уже осталось работников – 200 человек. Сокращено большее, подавляющее число работников, заказов нет, делать заводу, в принципе, нечего, и заказы вряд ли придут. Поэтому эта тема требует осторожного подхода, в плане того, что нужно поискать какое-то применение, чтобы создать занятость определенную", – цитирует его слова ТАСС.

Также в качестве неэффективных верфей Костин привел в пример те, которые были построены в 1930-е годы на Дальнем Востоке.

"Мы пока только формируем такой список убыточных верфей и смотрим. Но мы его, безусловно, когда-нибудь сформируем. Я думаю, в ближайшее время. И одобрим его, и правительству покажем, и президенту доложим эту тему", – добавил Костин.

ОСК создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году, 100% ее акций находятся в федеральной собственности. В августе 2023 года президент Владимир Путин решил передать банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет; в октябре указ о передаче был подписан.

После передачи ОСК в управление ВТБ глава банка Андрей Костин в сентябре 2023-го говорил о необходимости перестроить управление корпорацией, которое на момент передачи было неэффективным, и вложить инвестиции в обновление производственных мощностей.