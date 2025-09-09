Войти
Нетипичный окрас «Суперджета» объяснили

Фото: «Ростех»
Фото: «Ростех».

«Ростех»: Планер самолета SJ-100 получил защитное покрытие

Российский пассажирский самолет SJ-100 («Суперджет-100») получил нетипичный серебристый окрас для защиты планера. Выбор цвета объяснил «Ростех» в Telegram.

Отмечается, что для ускорения производства самолетов после получения сертификата на заводе сформировали большой производственный задел. Часть готовых планеров находятся на хранении.

«Для дополнительной защиты планеров от воздействия атмосферных осадков и ультрафиолета использовано специальное покрытие серебристого цвета», — сообщили в госкорпорации.

В сентябре стало известно, что импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет. Построенный по серийным технологиям борт поднялся в воздух с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. Самолет оснащен компонентами российского производства, включая двигатели ПД-8.

В июле в «Ростехе» сообщили, что турбовентиляторный двигатель ПД-8, который уже проходит сертификационные испытания на SJ-100, адаптируют к самолету-амфибии Бе-200ЧС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Бе-200ЧС
Компании
Ростех
