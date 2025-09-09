В Дании началось строительство совместного с Украиной завода по производству компонентов ракет

ЦАМТО, 8 сентября. В Дании началось строительство совместного с Украиной завода по производству компонентов для ракет и беспилотников.

"Впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны, и это будет производство компонентов для наших ракет, для наших дронов", – цитирует "РИА Новости" президента Украины В.Зеленского.

При этом Зеленский не уточнил, где конкретно будет открыт завод.

Как напоминает агентство, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин 4 июля сообщил, что украинские военно-промышленные компании откроют производство оружия в Дании. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Киев и Копенгаген подписали соглашение о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании. Зеленский 21 июня заявил, что Украина намерена открыть линии по производству вооружения в ряде стран Европы. Украинский телеканал "Общественное", уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил в начале июля, что, как ожидается, первая партия оружия для Украины будет выпущена на заводе в Дании в следующем году.