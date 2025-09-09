Войти
AWST: Киев может получить первую партию авиационных ракет ERAM в октябре

Малогабаритная авиационная крылатая ракета RAACM (Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile) разработки американской компании CoAspire, предназначенная для поставки на Украину по программе Extended Range Attack Munition (ERAM).
Источник изображения: CoAspire

ЦАМТО, 8 сентября. Киев может получить американские управляемые ракеты воздушного базирования ERAM уже в октябре, пишет американский журнал Aviation Week and Space Technology.

"Поставка первых 10 ракет планируется на октябрь", – сообщает журнал.

Как сообщал ЦАМТО, 28 августа Госдеп США одобрил возможную поставку ВС Украины в рамках программы "Иностранные военные продажи" 3350 авиационных боеприпасов повышенной дальности ERAM (Extended Range Attack Munition).

Одобрена также поставка 3350 интегрированных систем GPS/инерциальной навигации с модулем SAASM, а также сопутствующего оборудования и услуг на общую сумму до 825 млн. долл.

Финансирование программы осуществляют Дания, Нидерланды и Норвегия, а также США в рамках программы "Иностранное военное финансирование" (FMF).

Напомним, что запрос на получение информации о возможности закупки боеприпасов ERAM, который ВВС США опубликовали в январе 2024 года, предусматривал возможность поставки ракеты массой 500 фунтов (226,8 кг) с дальностью полета не менее 250 морских миль, позволяющей развивать скорость 0,6М и поражать цели с КВО, не превышающим 10 м. Стоимость ERAM не регламентировалась. Компания, подписавшая контракт, должна была произвести не менее 1000 ед. ERAM в течение 24 месяцев с момента заключения контракта.

В запросе сообщалось о планах интеграции боеприпаса на украинские истребители марки "МиГ" и "Су" для поражения наземных целей без захода в зону действия войсковой ПВО России.

