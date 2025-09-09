Bloomberg: Германия купит три БЛА Heron TP у Израиля на сумму 1,2 млрд. долл.

ЦАМТО, 8 сентября. Германия планирует закупить три БЛА Heron TP у Израиля на сумму 1,2 млрд. долл., сообщило 5 сентября агентство Блумберг со ссылкой на данные о планируемых госзакупках.

"Германия планирует закупить три БЛА Heron TP на сумму около 1 млрд. евро (1,2 млрд. долл.) у Израиля", – цитирует "РИА Новости" сообщение агентства Блумберг.

Отмечается, что Минобороны Германии ведет переговоры с израильским Минобороны по этой сделке, в случае реализации которой количество БЛА Heron TP на вооружении бундесвера может возрасти с 5 до 8 ед.