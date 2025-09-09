Войти
В России создали инновационный костюм "Морок" для защиты от тепловизоров

Военнослужащие штурмовых подразделений ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие штурмовых подразделений ВС РФ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мирный

Он не нагревается при длительном ношении в отличие от аналогов, заявил представитель компании Zavoz.pro

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские разработчики создали инновационный костюм "Морок" для защиты от тепловизоров ВСУ, который не нагревается при длительном ношении в отличие от аналогов. Костюм уже используется в зоне СВО, сообщил ТАСС представитель компании Zavoz.pro.

"Наше изделие "Морок" разработано для маскировки бойца в спектрах работы тепловизоров и приборов ночного видения. В нем можно находиться непрерывно за счет конструкции: у нас реализована воздушная прослойка, изделие двуслойное. Идет постоянный отвод теплого воздуха, беспрепятственный выход его наверх, а между слоями поступает холодный воздух. Эта технология нами запатентована. Испытания мы проводили, они показали, что в костюме можно находиться беспрерывно и он выполняет свою задачу", - рассказал ТАСС представитель компании.

Он отметил, что данный костюм подойдет в первую очередь для скрытных передвижений и наблюдения в обороне, но не для активных штурмовых действий, т. к. сам костюм достаточно объемный и весит около 4 кг.

Компания также разработала более легкий общевойсковой костюм-пончо "Нафаня". Он не нагревается при ношении около полутора-двух часов, после чего его нужно снять и дать остыть в течение пяти-десяти минут.

Оба изделия уже используются в зоне спецоперации, каждый месяц компания поставляет около 5 тыс. комплектов. Представители производства регулярно выезжают в зону спецоперации, собирают обратную связь от пользователей и проводят тесты в боевых условиях.

Изделие было продемонстрировано на IV Всероссийском слете операторов и производителей дронов "Дронница", который проходил в Новгородской области 6-7 сентября. 

