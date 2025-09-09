ВВС Таиланда приняли на вооружение самолеты AT-6TH "Вольверин"

ЦАМТО, 8 сентября. Командование Военно-воздушных сил Таиланда 4 сентября приняло на вооружение 8 приобретенных в США легких боевых самолетов AT-6TH "Вольверин".

Как сообщила газета Bangkok Post, официальная церемония состоялась на авиабазе Чиангмай.

По заявлению командующего ВВС Таиланда маршал авиации Панпакди Паттанакула, приобретенные в США самолеты AT-6TH заменили списанные L-39ZA/ART. По его оценке, проект не только укрепляет национальную безопасность, но и демонстрирует сотрудничество США и Таиланда в сфере обороны и служит образцом для перспективных приобретений.

Первоначально предполагалось провести церемонию 7 августа 2025 года, однако после распространения в камбоджийских СМИ информации о намерении Таиланда использовать самолеты для атаки на руководство Камбоджи, решено было отложить мероприятие, чтобы не обострять обстановку.

Как сообщал ЦАМТО, командование ВВС Таиланда заключило с американской Textron Aviation Defense прямой коммерческий контракт на поставку 8 легких боевых самолетов AT-6E "Вольверин" в ноябре 2021 года. Соглашение стоимостью 4,314 млрд. бат (143,4 млн. долл.) также включало наземное вспомогательное оборудование, запасные части, услуги обучения личного состава. Сделка предусматривает передачу Таиланду ряда сопутствующих технологий.

ВВС Таиланда стали первым зарубежным заказчиком американского штурмовика, получившего обозначение AT-6TH. Самолеты предназначены для выполнения широкого спектра задач, включая патрулирование и обеспечение безопасности границ, ведение разведки, непосредственную авиационную поддержку, поддержку операций по борьбе с контрабандой, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми.

Поставка первых AT-6TH (с.н. "41101" и "41102") состоялась 16 июля 2024 года. Самолеты вошли в состав 411 эскадрильи 41-го авиакрыла ВВС Таиланда на авиабазе Чиангмай.

В августе 2025 года ВВС Таиланда также заключили контракт стоимостью 5,3 млрд. шведских крон (551,3 млн. долл.) на поставку 4 самолетов "Грипен" для замены имеющихся F-16. Другие имеющиеся самолеты, включая "Альфа Джет" и F-5, модернизируются для продления срока службы.

По информации командования ВВС Таиланда, в настоящее время также рассматривается возможность замены некоторых типов самолетов беспилотными летательными аппаратами, в том числе вооруженными.