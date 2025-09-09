Войти
Атомный крейсер "Император Александр III" вернулся на Камчатку

Атомный крейсер стратегического назначения "Император Александр III"
Атомный крейсер стратегического назначения "Император Александр III".
Подлодка Александр III вернулась на Камчатку после трехмесячного похода

П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен - РИА Новости. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" Тихоокеанского флота вернулся в пункт базирования на Камчатке после длительного похода, сообщает пресс-служба ТОФ.

"Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" Тихоокеанского флота успешно завершил выполнение поставленных боевых задач в зоне ответственности флота и вернулся в пункт базирования на Камчатке", - проинформировали в ТОФ.

Экипаж подводного крейсера провел в море около трех месяцев, выполняя задачи в зоне ответственности флота. По прибытии на базу у причала экипаж встретили командующий подводными силами Тихоокеанского флота Герой России контр-адмирал Валерий Варфоломеев, личный состав дивизии подводных лодок стратегического назначения, члены семей военнослужащих и представители местной администрации.

"Командующий подводными силами поздравил экипаж с успешным выполнением поставленных задач в море, отметив значимость их вклада в обеспечение безопасности страны", - добавили в пресс-службе флота.

По морской традиции, контр-адмирал Варфоломеев вручил командиру подводной лодки запеченного поросенка. Также были вручены ведомственные награды отличившимся военнослужащим и погоны с присвоением очередных воинских званий.

После кратковременного отдыха и пополнения запасов до требуемых норм экипаж АПЛ продолжит выполнение плановых задач боевой подготовки подводных сил Тихоокеанского флота. Атомные подводные крейсеры стратегического назначения являются важным компонентом морских стратегических ядерных сил России.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Военные учения
ТОФ
Ядерный щит
