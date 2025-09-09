Атомный крейсер "Император Александр III" вернулся на Камчатку

Подлодка Александр III вернулась на Камчатку после трехмесячного похода

П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен - РИА Новости. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" Тихоокеанского флота вернулся в пункт базирования на Камчатке после длительного похода, сообщает пресс-служба ТОФ.

"Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" Тихоокеанского флота успешно завершил выполнение поставленных боевых задач в зоне ответственности флота и вернулся в пункт базирования на Камчатке", - проинформировали в ТОФ.

Экипаж подводного крейсера провел в море около трех месяцев, выполняя задачи в зоне ответственности флота. По прибытии на базу у причала экипаж встретили командующий подводными силами Тихоокеанского флота Герой России контр-адмирал Валерий Варфоломеев, личный состав дивизии подводных лодок стратегического назначения, члены семей военнослужащих и представители местной администрации.

"Командующий подводными силами поздравил экипаж с успешным выполнением поставленных задач в море, отметив значимость их вклада в обеспечение безопасности страны", - добавили в пресс-службе флота.

По морской традиции, контр-адмирал Варфоломеев вручил командиру подводной лодки запеченного поросенка. Также были вручены ведомственные награды отличившимся военнослужащим и погоны с присвоением очередных воинских званий.

После кратковременного отдыха и пополнения запасов до требуемых норм экипаж АПЛ продолжит выполнение плановых задач боевой подготовки подводных сил Тихоокеанского флота. Атомные подводные крейсеры стратегического назначения являются важным компонентом морских стратегических ядерных сил России.