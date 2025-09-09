Войти
РИА Новости

Багги "Улан" поступил в соединения группировки "Центр"

114
0
0
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Новые тактические мотовездеходы Улан на базе Нивы поступили в группировку Центр

ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Новые тактические мотовездеходы "Улан" на базе "Нивы" поступили в мотострелковый полк танкового соединения группировки войск "Центр", выполняющий боевые задачи в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в МО РФ.

"В мотострелковый полк танкового соединения группировки войск "Центр", выполняющий боевые задачи в зоне проведения СВО, поступили новые тактические мотовездеходы "Улан". Военные водители багги осваивают навыки управления внедорожником на полигоне в условиях, приближенных к боевым действиям, а также знакомятся с его конструкцией", - сообщили в журналистам в МО РФ.

Отмечается, что военнослужащие отрабатывают различные сценарии боя в ходе тренировок с использованием новой техники - в том числе передвижение внутри кузова при штурме позиций, спешивание с мотовездехода, а также отражение нападения вражеских БПЛА.

Тактический мотовездеход "Улан", разработанный на базе отечественного внедорожника "Нива", позволяет решить транспортные задачи в условиях боевых действий и бездорожья. Экипаж насчитывает до четырех человек, при этом в кузове могут перевозиться различные грузы. Такие машины предназначены для рейдов, осуществления разведывательных действий, дозоров, перевозки грузов, эвакуации раненых и других задач на линии боевого соприкосновения.

"Особенностью разработки является простая и надежная конструкция мотовездехода, основанная на базе широко распространенного автомобиля "Нива" с механической пятиступенчатой коробкой передач и раздаточной коробкой. В подвеске российского багги также использованы комплектующие от "Нивы", - сообщили в МО РФ.

В оборонном ведомстве отметили высокую проходимость, вместительность и грузоподъемность "Улана" наряду с отсутствием дефицита запасных частей и хорошей ремонтопригодностью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.09 01:09
  • 10458
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.09 21:42
  • 0
Комментарий к "Преимущество китайской «Арматы» показали на видео"
  • 08.09 19:43
  • 0
Ответ на "Прибалтика как плацдарм"
  • 08.09 17:00
  • 1
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты
  • 08.09 15:07
  • 0
Прибалтика как плацдарм
  • 08.09 14:21
  • 43
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 08.09 01:32
  • 1
США планируют упростить экспорт тяжелых БЛА большой продолжительности полета
  • 08.09 01:28
  • 2
Фомин обсудил военное сотрудничество с представителем Минобороны Мьянмы
  • 08.09 01:13
  • 1
Братство по оружию: как ОДКБ осваивает массированное применение беспилотников
  • 08.09 00:34
  • 0
Ответ на ""Главный экзамен - война". Почему Китай должен отправить военную технику с парада на СВО"
  • 07.09 22:01
  • 0
Ответ на "Павел Дуров: обе мировые войны начинались против славян"
  • 07.09 20:16
  • 0
О необходимости для русских (точнее, россиян - как нации, а не как этносу) сделать выбор.
  • 07.09 18:05
  • 0
О Путине, Ильине, и фашизме: "Иван Ильин. Любимый философ Путина и война", и не только.
  • 07.09 16:14
  • 1
Росавиация одобрила расширение возможностей двигателя для летных испытаний Ил-114 - ОДК
  • 06.09 20:06
  • 45
МС-21 готовится к первому полету