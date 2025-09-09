Источник изображения: Фото: "Отвага 2004"

На минувшей неделе в составе ВВС Украины был замечен один истребитель МиГ-29, эксплуатировавшийся ранее в Азербайджане. Теперь уточняется, что таких самолетов - три единицы.

Они до начала специальной военной операции прибыли на Львовский авиационный ремонтный завод. Позже их реквизировали, отремонтировали, и они стали служить в формировании киевского режима. При этом власти Азербайджана никак не прореагировали на это. Не было сделано ни одного официального заявления, ни одного протеста.

Источник изображения: Фото: "Отвага 2004"

Судя по сообщениям в социальных сетях, "МиГи" попали в 114-ую бригаду тактической авиации Воздушного командования "Запад".

Источник изображения: Фото: "Отвага 2004"

Это вражеское соединение дислоцируется в районе города Ивано-Франковск.

В ходе боевых действий 114-ая понесла существенные потери, так что понятно, почему истребители отправили им.

Источник изображения: Фото: "Отвага 2004"

Интересно, что появление таких самолетов уже вторую неделю активно обсуждается в Сети, тем не менее Баку продолжает сохранять странное молчание по этому поводу.

Лев Романов