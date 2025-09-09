ТАСС: ВС РФ начали применять беспилотники "Орлан-10" для доставки FPV-дронов

По словам собеседника агентства, новая тактика позволяет значительно увеличить дальность действия дронов-камикадзе

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" начали применяться для доставки дронов-камикадзе в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Аппараты "Орлан-10" действительно используются для доставки FPV-дронов. У нас существует целая линейка ударных нагрузок, и дроны-камикадзе - один из вариантов", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, новая тактика использования беспилотников "Орлан" позволяет значительно увеличить дальность действия дронов-камикадзе с целью нанесения ударов в глубине фронта ВСУ.

Ранее в сети появились фотографии аппарата "Орлан-10" с подвешенными под крыльями FPV-дронов.