Космическое жилье нового поколения больше не будет похожим на консервную банку

Космический модуль

Проекты космических станций нового поколения кардинально меняют представление о жизни за пределами Земли. Вместо тесных утилитарных модулей новое поколение орбитальных жилищ предлагают удобство, визуальную привлекательность и психологический комфорт, что будет весьма важно для длительных миссий и коммерческого освоения космоса. Архитекторы и инженеры переосмысливают подход к проектированию космического жилья, уделяя особое внимание не только физической безопасности, но и психологическому благополучию экипажа.

Современные концепции предусматривают просторные помещения с большими иллюминаторами, улучшенными системами освещения и звукоизолированными каютами, сохраняя при этом надежную защиту от радиации и космического мусора. Ключевой тенденцией становится использование легких модульных конструкций, напоминающих быстро собираемые мобильные дома. Компания Max Space, базирующаяся в Космическом центре Кеннеди, разработала надувные модули из композитных синтетических тканей, которые превосходят традиционные алюминиевые и стальные конструкции по соотношению прочности и веса. Такая технология позволяет создавать многоуровневые жилые пространства, помогая решать психологические проблемы, связанные с длительным пребыванием в замкнутой среде.

Модуль «Альфа» от Max Space в транспортном состоянии занимает пространство двух чемоданов, но после развертывания предлагает 20 кубических метров объема, достаточные для размещения трех человек. Более крупная версия на 100 кубических метров способна вместить до десяти человек и предназначена как для научных исследований, так и для коммерческого использования. Некоммерческий институт Aurelia из Кембриджа разрабатывает модульную среду обитания из самособирающихся шестиугольных плиток, формирующих геодезический купол. В партнерстве с Axiom Space и при поддержке NASA институт планирует испытать уменьшенную версию системы на МКС уже в 2026 году. Европейское космическое агентство создает прототип лунного жилого модуля FlexHAB, который сейчас проходит испытания в Германии. В его конструкции использованы переработанные древесные отходы для 3D-печати внутренних поверхностей, пробковые поручни и индивидуальные звуконепроницаемые капсулы с персональными системами фильтрации воздуха. Особое внимание уделяется визуальному комфорту: большие иллюминаторы теперь рассматриваются как необходимость, а не роскошь. Например, компания Vast разработала для своей станции смотровое окно высотой в один метр для поддержания морального духа экипажа.

Александр Козырев