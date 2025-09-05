Войти
Forbes назвал самое успешное российское подразделение операторов дронов

Источник изображения: Станислав Красильников/РИА Новости

Forbes: ВСУ сталкиваются с нехваткой техники из-за атак российских беспилотников

Украинские войска сталкиваются с нехваткой техники из-за атак российских дронов, пишет журналист Давид Кириченко в материале для Forbes.

"Украина из-за ... ударов российских беспилотников сталкивается с нехваткой грузовиков, пикапов и бронетранспортеров, многие из которых уничтожают в ходе доставок припасов или эвакуации", - написал Кириченко, особо отметив работу подразделения операторов дронов "Рубикон".

По словам журналиста, "Рубикон" является одним из самых успешных подразделений, чьи операторы затрудняют логистические операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

1 сентября заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в течение года подразделения Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) подавили свыше 44 тысяч FPV-дронов противника.

Криворучко добавил, что только за последние три месяца подразделения Центра "Рубикон" выполняли боевые задачи в операциях по освобождению свыше 30 населенных пунктов в зоне СВО.

Ранее российских операторов научили управлять двумя дронами одновременно.

Екатерина Волкова

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
БПЛА
